Papa Francesco e le Ultime Dichiarazioni

Il conto alla rovescia per il Natale 2023 è ufficialmente iniziato, e a rendere l’attesa ancora più speciale è la Santa Messa di Papa Francesco a Piazza San Pietro. Dopo la toccante celebrazione dell’Immacolata Concezione a Piazza di Spagna, il Pontefice si prepara a guidare la messa domenicale con un messaggio di speranza e riflessione.

“Il vostro Presepe Vivente”: Un Richiamo alla Sofferenza di Betlemme

In una delle sue ultime dichiarazioni, Papa Francesco ha sottolineato l’importanza del Presepe Vivente, evidenziando come esso ricordi a tutti la sofferenza di Betlemme come una ferita aperta per il Medio Oriente e per il mondo intero. Un appello a riflettere sul significato profondo del Natale e a dedicare un pensiero alla Terra Santa.

Guida alla Visione: Santa Messa del 17 dicembre 2023

Ecco un breve riepilogo dell’orario e dei canali televisivi per seguire la Santa Messa del 17 dicembre 2023:





Rai 1

Inizio con “A Sua Immagine” di Lorena Bianchetti. 10:55: Santa Messa dalla Basilica della Santissima Annunziata in Firenze.

Santa Messa dalla Basilica della Santissima Annunziata in Firenze. 11:50: Ritorno al programma “A sua Immagine”.

Ritorno al programma “A sua Immagine”. 12:00: Angelus con Papa Francesco.

Canale 5

10:00: Santa Messa.

Tv2000

12:00: Diretta dell’Angelus.

Dove Seguire la Messa in Streaming

Per coloro che preferiscono la visione online, la Santa Messa sarà disponibile in diretta su RaiPlay, garantendo a tutti la possibilità di partecipare all’evento spirituale ovunque si trovino.