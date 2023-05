Sapete chi sono i The Busker: nomi componenti, significato della canzone Eurovision Song Contest Malta

Oggi è una data importante per tutti gli amanti della musica: si svolgerà la prima serata dedicata alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, che si terrà nel Regno Unito. Come al solito, il contest prevede tre serate: la prima semifinale, quella di giovedì 11 maggio e la finale del 13 maggio, che verrà trasmessa su Rai1. In tutto saranno ben 31 i paesi a competere, ma solo 26 di essi avranno la possibilità di accedere alla finale.

Tra le band in gara c’è anche il gruppo musicale maltese The Busker, che si esibirà con la canzone Dance (Our Own Party). Ma chi sono i componenti di questa band, e di cosa parla la loro canzone?

The Busker si è formata nel 2012, quando i musicisti Jean Paul Borg e Dario Genovese hanno deciso di unirsi per creare qualcosa di nuovo e innovativo. Successivamente, si sono aggiunti il sassofonista Sean Meachen e il tastierista e bassista David Grech, che completano la band. Nel corso degli anni, il gruppo si è ispirato a band famose come i Beatles e i Beach Boys, e ha pubblicato due album di successo.

Nel novembre 2022, i The Busker hanno partecipato al Malta Eurovision Song Contest, l’evento che ha decretato i rappresentanti del paese nella competizione europea. La band ha conquistato il primo posto e si è così guadagnata il diritto di rappresentare Malta all’Eurovision Song Contest.

Il singolo che i The Busker presenteranno questa sera, intitolato Dance (Our Own Party), parla dell’importanza del ballo come mezzo per liberarsi dalle pressioni e dalle ansie della vita. Il testo della canzone invita a concentrarsi sul presente e ad abbandonarsi alla musica e al ritmo. Un messaggio di speranza che, attraverso il ballo, invita a vivere con leggerezza e positività.

Non ci resta che attendere la serata per scoprire come si esibiranno i The Busker e se riusciranno a conquistare il pubblico e la giuria dell’Eurovision Song Contest.