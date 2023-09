Sposa felice torna dal viaggio di nozze, ma un incidente le strappa la vita

Una tragica vicenda ha scosso la mattinata di sabato 9 settembre, quando uno scooter è rimasto coinvolto in un grave incidente con un’auto sulla superstrada Cassino Formia. All’interno dello scooter viaggiava una coppia di giovani neo-sposi: Graziella, 31 anni, e Francesco, 33 anni. Purtroppo, a seguito di questo terribile incidente, Graziella è deceduta, mentre l’uomo versa in condizioni critiche.

L’Incidente Coinvolgente uno Scooter e una Fiat 500

Graziella Parente e Francesco Piccolino si erano uniti in matrimonio poco più di un mese fa, il 27 luglio scorso, e avevano da poco concluso il loro viaggio di nozze. Lei originaria di Coreno Ausinio, lui di Ausonia, nella fatidica mattinata stavano percorrendo la superstrada Cassino Formia a bordo del loro scooter. Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente tra il loro mezzo e una Fiat 500 sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

La Tragica Perdita di Graziella e le Condizioni Critiche di Francesco

Dopo l’incidente mortale, i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine sono giunti immediatamente sul luogo dell’incidente. Purtroppo, per Graziella non c’era più nulla da fare, ed è deceduta sul posto. Francesco, il marito della vittima, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove attualmente versa in condizioni gravissime. Nel frattempo, i carabinieri stanno effettuando i rilievi necessari per determinare le cause e le circostanze dell’incidente.