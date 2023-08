STOP! Scelta della Rai su Domenica In: Addio a Mara Venier, quale futuro per la TV

Un annuncio ha scosso il mondo televisivo e i fan di Mara Venier non possono fare a meno di chiedersi cosa riserverà il futuro dei loro pomeriggi domenicali. Domenica In, il celebre programma di intrattenimento su Rai1, sta dicendo addio alle repliche che da decenni accompagnano il pubblico italiano. L’iconica conduttrice veneziana, Mara Venier, ha sapientemente custodito l’eredità di questo show, ricevuta dalle leggende della televisione italiana come Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi, Corrado e Giancarlo Magalli.

Le puntate in diretta si sono concluse lo scorso 11 giugno, in una giornata segnata dal dolore personale per Mara Venier, che ha comunque deciso di affrontare il pubblico. Successivamente, durante la stagione 2022/2023 di Domenica In, andata in onda dall’11 settembre 2022, Rai ha trasmesso le migliori puntate già andate in onda, allietando le nostre domeniche con brevi repliche di circa due ore dalle 14:00 alle 15:30/16:00. Tuttavia, da domenica 6 agosto, la programmazione Rai subirà un cambiamento radicale.

Cambio di programmazione: Chi sostituirà Mara Venier

Secondo l’annuncio ufficiale di Rai1, dal 6 agosto Domenica In sarà sostituito dal classico film con Totò e un cast stellare, “I soliti ignoti”. Mentre Mara Venier ha fatto il bis con la replica di “Una voce per Padre Pio” il 30 luglio, dal prossimo fine settimana ci sarà un altro programma in replica, “Dalla strada al palco”, presentato dal talentuoso cantautore Nek. Successivamente, alle 18:45, spazio a Marco Liorni con “Reazione a Catena”.

La nuova stagione di Domenica In

Come di consueto, la nuova stagione di Domenica In prenderà il via a settembre, precisamente domenica 17, sempre su Rai1. L’orario rimarrà immutato, dalle 14:00 alle 17:00 circa. Seguirà l’edizione flash del TG1 e, infine, Francesca Fialdini tornerà a deliziare il pubblico con la nuova edizione 2023/2024 di “Da noi a ruota libera”.

Altro nel calderone dell’estate televisiva

Ma le novità non finiscono qui! La programmazione estiva della Rai vedrà anche la chiusura anticipata della fiction “Hotel Portofino” e l’addio alla soap opera spagnola “Sei sorelle”. Fortunatamente, dall’11 settembre, faremo il lieto ritorno con “Il Paradiso delle signore 8”, la soap opera pomeridiana di Rai1 con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. Riguardo a “Sei sorelle”, il destino della soap è ancora incerto, potrebbe essere sospesa fino alla prossima estate, come avvenuto lo scorso anno.

Il cambiamento è all’ordine del giorno, e anche il palcoscenico televisivo non è immune da nuove direzioni e sorprese. Nonostante il distacco da Domenica In, Mara Venier rimane nel cuore dei suoi fan, e siamo sicuri che il futuro televisivo riserverà nuove opportunità per questa amata conduttrice. Attendiamo con ansia settembre, quando i programmi autunnali torneranno a colorare le nostre domeniche.