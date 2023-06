“Ti guardavamo tutti i giorni…”. Lutto per tv e cinema, il grandissimo attore muore improvvisamente - Controcopertina

Un triste evento ha colpito il mondo del cinema e della televisione: l’attore di fama internazionale Paxton Whitehead ci ha lasciato. Questo eccezionale artista, candidato al prestigioso Tony Award, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama televisivo con le sue interpretazioni in serie come “Mad About You”, “The West Wing” e “Friends”. Whitehead è scomparso all’età di 85 anni, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo ha ammirato. La causa della sua morte non è stata ancora divulgata, ma si teme che l’attore avesse avuto problemi di salute negli ultimi tempi.

La sua presenza indimenticabile in “Friends” e altri successi

L’attore britannico ha iniziato la sua carriera nel mondo del teatro, ma è stato il suo cameo di grande impatto nella serie “Friends” a renderlo ancora più celebre. Nel 1998, nella quarta stagione, Whitehead ha interpretato il ruolo del capo di Rachel a Bloomingdales. Questo ruolo ha contribuito a rendere la sua figura indimenticabile per il grande pubblico. Nel corso degli anni ’90, l’attore è apparso anche in altre serie di successo come “Frasier” ed “Ellen”. La sua ultima apparizione televisiva è stata nel film TV del 2011 intitolato “The Importance of Being Earnest”.

Il cordoglio di Hollywood per la perdita di Paxton Whitehead

L’annuncio della morte di Paxton Whitehead ha suscitato un’ondata di commozione in tutto il mondo di Hollywood. L’attrice Dana Ivy ha condiviso una foto insieme a Whitehead su Twitter, scrivendo: “Ho appena saputo della scomparsa del mio amato amico Paxton Whitehead. Abbiamo lavorato insieme per la prima volta in “My Fair Lady” nel 1964, e l’ultima volta è stata in “Importance of Being Earnest” nel 2010. Siamo stati amici per 59 anni. Lo amavo così tanto. Il mio cuore è spezzato”. Anche l’attore Jim Piddock ha espresso il suo dolore, definendo Whitehead un attore straordinario e un essere umano meraviglioso, che ha portato gioia a tutti coloro che ha incontrato.

Un’illustre carriera e un lascito duraturo

Nato nel Kent, in Inghilterra, Paxton Whitehead ha iniziato la sua carriera di successo dopo essere stato scritturato dalla Royal Shakespeare Company di Londra all’età di 21 anni, nel 1958. Ha fatto il suo debutto a Broadway nel 1962 nella commedia di Ronald Miller intitolata “The Affair”, ottenendo una nomination ai Tony Award nel 1981 per la sua interpretazione in “Camelot”. L’attore sarà ricordato per le sue eccezionali performance in film come “Baby Boom” (1987), “Le avventure di Huck Finn” (1993), “My Boyfriend’s Back” (1993) e “Kate e Leopold” (2001). Lascia un vuoto nel cuore dei suoi cari, tra cui il figlio, la figlia Sarah e sua moglie Katherine Jane Robertson. La sua eredità artistica vivrà per sempre nel ricordo dei suoi spettatori.