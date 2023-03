“Ti suggerisco di andartene a fare in c**o.” Lite ad Amici, un diverbio accalorato coinvolge due personalità di spicco della scuola: litigi e grida

Amici 22, il caldo della stagione è iniziato con il botto, ricco di emozioni e di qualche delusione. Stiamo parlando delle eliminazioni di Megan e NDG, che hanno fatto davvero discutere. Ma il livello dei concorrenti rimasti è ancora altissimo, e la scelta di arrivare alla fase finale è stata molto combattuta. E naturalmente ha suscitato grande clamore il ritorno della ballerina Giulia Pauselli dopo la sua gravidanza. Sarà una corsa emozionante fino al traguardo!

L’esibizione della ballerina ha lasciato il pubblico a bocca aperta e lei stessa ha confessato: “Avevo troppa paura di parlare perché sapevo che non avrebbe fatto la differenza. Avevo un desiderio così ardente di tornare sul palco, ma alla fine ho dovuto rompere il silenzio”. Di recente sono emersi video di Aaron e Wax che hanno discusso animatamente, a causa di un errore di comunicazione che ha portato a un acceso alterco e a parole dure.

Il guanto di sfida di Arisa ha scatenato la rabbia appassionata di Aaron nei confronti di Wax!

Rudy Zerby ha lanciato il guanto di sfida, ma Arisa e Wax non lo hanno accettato. Per tutta risposta, Arisa lanciò il guanto di sfida ad Aaron, infuriato perché Wax non lo aveva avvertito. “Allora, dobbiamo scrivere delle barrette e sfidarci? – chiese Aaron non appena Wax tornò al cottage – Come puoi non sapere nulla e poi arrivare qui all’improvviso? Come mai hai fatto finta di non sapere nulla quando sapevi tutto da ieri? Andiamo, non posso credere che tu abbia potuto dimenticare. Questa è una presa in giro del principio! Dopo che Arisa ti ha parlato per cinque minuti, non puoi dimenticare che mi ha lanciato una sfida”.

Wax cercò disperatamente di spiegarsi, alzando la voce mentre parlava. “Giuro che non lo sapevo! Devo aver dimenticato di dirti che non avevamo accettato il guanto di Zerbi, ma ho completamente dimenticato di menzionare la sfida di Arisa. Oh cavolo, ti prego, lasciami in pace! Sono davvero in una situazione difficile in questo momento. Se non mi credi e ridi, dovrò chiederti di andartene di nuovo, senza problemi”.

“Che cosa desidera da tutto questo? – continuò Wax, con fervore – Mi considero un artista e non un cantante, quindi sono libero di esprimermi come voglio. Questa determinazione mi frustra! E poi ci sono questi giochetti banali come Rudy che mi dà dell’asino e del somaro. Non dovrebbe permettersi di farlo, perché io non lo chiamo asino. Le dico di allontanarsi da me perché non la trovo più una persona piacevole da frequentare. È normale che le persone si insultino a volte. Ho forse esagerato con le mie parole forti?”.