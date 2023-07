Tragedia a Senna Comasco: madre e figlia travolte da una tempesta di fango e grandine - Controcopertina

Nella tranquilla cittadina di Senna Comasco si è scatenata una violenta ondata di fango e grandine, che ha colpito due donne in modo devastante. Madre e figlia, rispettivamente di 91 e 62 anni, sono state travolte dalla forza della natura mentre si trovavano a letto, quando una valanga di ghiaccio ha sfondato la porta di casa. Un incidente che ha portato alla tragica morte del loro amato cane.

L’intervento immediato di vigili del fuoco, carabinieri e operatori sanitari ha permesso di soccorrere le due donne in stato di ipotermia e trasportarle d’urgenza all’ospedale Sant’Anna. Attualmente, la madre è sotto osservazione al pronto soccorso con una prognosi riservata, mentre la figlia, in condizioni di ipotermia più gravi, è ricoverata in terapia intensiva.

Danni estesi e interventi di soccorso nella zona

La tempesta di grandine ha causato danni considerevoli in tutta l’area della Brianza Comasca, da Cantù a Inverigo. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati numerosi, con circa 150 interventi per affrontare allagamenti di cantine e sottopassi, rimuovere rami pericolanti e gestire infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni. La comunità locale è stata colpita duramente da questa calamità naturale, che ha richiesto una risposta immediata e coordinata per affrontare l’emergenza.