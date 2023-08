Twiga di Flavio Briatore: scopriamo i prezzi e i servizi dell’esclusivo stabilimento balneare

Twiga a Forte dei Marmi: un’esperienza di lusso

Flavio Briatore, celebrità e imprenditore di successo, ha dato vita a uno stabilimento balneare che ha suscitato molta curiosità e dibattito: il Twiga a Forte dei Marmi. Questa meta estiva, conosciuta non solo per la sua eleganza ma anche per i prezzi elevati, promette un’esperienza di puro relax e lusso.

h3 – Celebrità e polemiche: il Twiga nell’occhio del ciclone Non è solo un luogo di relax, ma anche un punto d’incontro per molte personalità famose, tra cui artisti, esponenti politici e personaggi dello spettacolo. Tuttavia, nonostante la sua popolarità, nelle ultime ore è emersa una discussione animata riguardo ai costi per accedere a questo piccolo angolo di paradiso.

L’investimento di una giornata al Twiga: quanto bisogna sborsare?

Recenti dibattiti hanno portato alla luce che una giornata all’interno del Twiga potrebbe costare fino a 600 euro, con un aumento di 100 euro rispetto all’anno precedente. Questo ha sollevato molte sopracciglia, ma allo stesso tempo:

Qual è il segreto del suo successo? Malgrado i prezzi elevati, ogni giorno si forma una coda di clienti ansiosi di godere dei servizi esclusivi offerti dallo stabilimento. La qualità e la varietà dei servizi spiegano in parte l’alto costo dell’ingresso.

Cosa offre il Twiga per questi prezzi?

Con cifre così elevate, ci si aspetterebbe un servizio di alto livello, e il Twiga non delude. Gli ospiti possono aspettarsi:

Lettini king size per rilassarsi in totale comfort.

per rilassarsi in totale comfort. Sofà per socializzare e godersi l’atmosfera.

per socializzare e godersi l’atmosfera. Servizio d’acqua gratuito, un piccolo gesto che fa la differenza.

h3 – Una nota sui prezzi dei ristoranti Naturalmente, il lusso ha un prezzo anche quando si tratta di cibo: un piatto di spaghetti potrebbe costare fino a 20 euro, mentre i prezzi aumentano per piatti gourmet come la tartare.

h2 – La risposta dei competitor

Mentre il Twiga stabilisce nuovi standard di lusso, gli stabilimenti circostanti non restano indietro. Molti di essi hanno iniziato a adeguarsi, sia in termini di estetica che di prezzo, con giornate che possono raggiungere i 200 euro.