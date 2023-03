“Un bacio a Nikita…” GF Vip, Luca Onestini: tutto si è svolto nel cortile. Momenti di preoccupazione nella casa

Luca Onestini e Oriana Marzoli, amici di vecchia data, hanno avuto uno scontro epico durante il gioco di obbligo o verità al GF Vip 7. Luca ha chiesto a Oriana: “Vinci il GF Vip o scegli Daniele? Succederà quello che sceglierai”. La reazione appassionata della Marzoli è stata chiara: ama entrambi e non vuole essere falsa scegliendo uno piuttosto che l’altro. Vuole vincere, ma li vuole entrambi.

Non sono disonesta, li voglio entrambi! E non fare paragoni, Micol. Non ho una storia d’amore come la tua con la Tavassi, quindi non si tratta di scegliere uno piuttosto che l’altro. È come se ti chiedessi se preferisci vincere o conoscere meglio Edoardo.

È una domanda piuttosto grossolana! Non apprezzo quello che hai fatto. Sai che Daniele pensa già che io sia troppo concentrato sul gioco. Mi piacerebbe vincere, ma mi piacerebbe anche conoscerlo meglio.

Assistete all’intensa battaglia tra Luca Onestini e Oriana Marzoli nella settima stagione del GF Vip! Non perdetevi l’elettrizzante resa dei conti tra queste due potenze!

E ancora: “Non ti avrei mai messo in una posizione così vulnerabile dicendoti di baciare Nikita per obbligo!”. Luca Onestini è rimasto chiaramente ferito da questo sfogo e ha espresso i suoi sentimenti a Giaele, Micol e Tavassi. Subito dopo, i tre hanno cercato di far capire a Lica che Oriana è molto preoccupata dalla possibilità che Daniele decida di lasciarla dall’esterno, situazione che lei già prevede vista la sua reazione.

Luca esclama indignato: “Queste cose vanno oltre la mia comprensione! Pensi davvero che abbia avuto l’ardire di dirmi che allora avrebbe potuto mettersi con Nikita? Sarà perché ha bevuto il vino o perché era nervosa, ma io non sopporto queste cose! Edo, mi dici tutte queste sciocchezze e io non posso fare a meno di sbottare: “Non sei mio amico, mi hai tradito, non me lo sarei mai aspettato!””. Oriana ha poi aggiunto: “Mi ha messo in una posizione molto scomoda e non si fa così!”.

Sono terrorizzata dal fatto che Daniele non sia lì fuori per me. Perché mi ha fatto questo, soprattutto quando eravamo così lontani e non potevo salutarlo? Oggi ha avuto l’ardire di avvicinarsi a me, dicendomi che non gli parlo abbastanza. Ogni volta che faccio il nome di Daniele, si lamenta che si sta stufando. È assolutamente esasperante!