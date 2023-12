Un prete e una parrocchiana innamorati: una fuga d’amore scuote la comunità

Un’incredibile storia d’amore ha scosso una piccola comunità nel sud della Campania. Un giovane prete di Eboli ha abbandonato la sua chiesa e la sua vocazione per seguire una relazione con una parrocchiana di Battipaglia. La notizia ha sorpreso i fedeli, che credevano che il prete fosse in missione in Africa. La Curia arcivescovile ha dovuto intervenire per assegnare un nuovo sacerdote alla parrocchia.

Sconcerto tra i Fedeli e la Comunità Locale

La notizia della fuga d’amore del prete ha generato sconcerto tra i fedeli, in particolare tra gli anziani della comunità. Molti erano legati ai rituali quotidiani della chiesa e avevano apprezzato l’impegno del giovane sacerdote. Alcuni avevano già sospettato qualcosa, mentre altri erano completamente all’oscuro della relazione.





Le Attività Parrocchiali Sospese

La fuga improvvisa del prete ha portato alla sospensione di tutte le attività parrocchiali nella sua chiesa. I fedeli avevano accettato l’annuncio del prete che sarebbe partito per una missione in Africa, ma la realtà è stata molto diversa.

Intervento della Curia Arcivescovile

Una volta che la notizia è giunta alla Curia arcivescovile di Salerno, è stata inviata un’indagine sulla vicenda. Alcuni fedeli avevano notato comportamenti sospetti tra il prete e la parrocchiana, confermando le voci sulla loro relazione. La Curia ha dovuto agire prontamente per nominare un nuovo sacerdote per la parrocchia e riprendere le attività liturgiche.

Una Storia d’Amore Improbabile

Questa storia d’amore insolita ha catturato l’attenzione della comunità e oltre. La decisione del prete di abbandonare la sua vocazione per inseguire l’amore ha suscitato dibattiti e discussioni su ciò che può spingere una persona a prendere una decisione così drastica.