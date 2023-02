Valeria Fabrizi, curiosità dall’amore alla malattia

Valeria Fabrizi è una delle attrici più amate di tutti i tempi, ma ci sono ancora alcune cose che forse non sapete su di lei. Ecco 5 fatti interessanti sulla vostra attrice preferita.

Valeria Fabrizi è una donna incredibile che ha realizzato molto nella sua vita. Ecco cinque cose che probabilmente non sapete su di lei:

1. È nata in Italia e si è trasferita a New York City quando era solo una bambina.

2. Ha avviato la sua attività di fashion design quando aveva appena finito il college.

3. Ha tre figli, tutti di successo.

4. È un’appassionata filantropa e nel corso degli anni ha donato milioni di dollari a varie cause.

5. È una delle stiliste di maggior successo al mondo e i suoi modelli sono stati indossati da alcuni dei personaggi più famosi del mondo.

Valeria Fabrizi ha sempre mostrato il suo lato divertente e spensierato sul piccolo schermo italiano, ma la sua vita è stata tutt’altro che facile. L’attrice di Che Dio Ci Aiuti ha vissuto due grandi dolori che l’hanno segnata profondamente per il resto della sua vita.

Valeria era appassionatamente innamorata di Tata Giacobetti. I due sono stati insieme per tutta la vita e dal loro amore è nata anche la figlia Georgia. Tutto questo purtroppo finì quando la vita scelse di portarle via Giabetti, che morì per un attacco di cuore.

La perdita del figlio è stato il più grande dolore di Valeria Fabrizi. A Caterina Balivo, su Vieni da me, ha confidato che il suo bambino, Alberto, è morto per un arresto cardiaco dopo appena un mese di vita.

Anche se oggi è famosa per aver dato un volto da suora, nel 1976 posò senza vestiti per la rivista Playboy. Tuttavia, la sua bellezza non fu notata solo dai lettori della nota rivista, ma anche in tutto il mondo. Basti pensare che partecipò a Miss Universo dove si piazzò al quarto posto.

Quello che Valeria Fabrizi ha fatto prima di diventare un’attrice famosa è sempre una curiosità per i suoi fan. Prima del successo, lavorava come parrucchiera.