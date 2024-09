Affari Tuoi: Ornella conquista 300mila euro e Stefano De Martino annuncia: “Da domani non mi troverete più”.

Nella puntata di giovedì 26 settembre, Ornella, rappresentante della Sicilia, ha conquistato il pubblico di Affari Tuoi con una partita mozzafiato, culminata in una vittoria straordinaria di 300mila euro. La concorrente, in attesa da ben trenta puntate, ha dimostrato nervi d’acciaio e una determinazione invidiabile.





Madre di due bambine e impiegata in un albergo palermitano, Ornella coltiva il sogno di aprire un bed&breakfast tutto suo. La sua avventura nel game show è iniziata con il piede giusto, evitando abilmente i pacchi rossi più pericolosi, ad eccezione dei 100mila euro persi nelle prime fasi del gioco.

Al fianco di Ornella, il compagno Giuseppe ha offerto supporto morale e un tocco di romanticismo. Il pacco numero otto, scelto dalla coppia, è diventato il simbolo della loro unione. Giuseppe ha condiviso un aneddoto toccante: “La conchiglia sul pacco è la prima che ho regalato a Ornella. L’ho trovata durante un’immersione subacquea e per noi rappresenta la resilienza, la forza di affrontare insieme le sfide della vita.”

Ornella ha aggiunto: “Giuseppe è entrato nella mia vita in un momento delicato, accettando anche mia figlia. Ha conquistato entrambe.”

La concorrente ha mostrato una strategia di gioco audace, rifiutando sistematicamente le offerte del Dottore. Ha declinato proposte di 54mila, 64mila e persino 90mila euro, dimostrando una fiducia incrollabile nel proprio istinto. Stefano De Martino, il conduttore, ha cercato di alleggerire la tensione con battute spiritose, suggerendo a Giuseppe di bere un po’ d’acqua per calmare i nervi.

Il momento clou è arrivato quando Ornella si è ritrovata con gli ultimi due pacchi contenenti 200mila e 300mila euro. De Martino, con il suo solito umorismo, ha scherzato: “Approfitto per salutare tutti, perché probabilmente da domani non mi vedrete più qui,” alludendo all’ingente somma in palio.

Il Dottore ha fatto un ultimo tentativo, offrendo 250mila euro, ma Ornella, fedele alla sua linea, ha rifiutato. La sua audacia è stata premiata: nel suo pacco si celavano i tanto agognati 300mila euro.

Questa vittoria record non solo ha realizzato i sogni di Ornella, ma ha anche confermato Affari Tuoi come uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. La determinazione e il coraggio della concorrente siciliana rimarranno nella memoria dei telespettatori come un esempio di come, talvolta, osare può portare a risultati straordinari.