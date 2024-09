Alain Delon sepolto con il suo gatto amato congelato, Il figlio confessò: «Lo teneva in freezer»

Una storia incredibile che svela il legame speciale tra il celebre attore francese e il suo mito felino, Poupouss, un compagno di vita unico.





Alain Delon, uno dei più grandi icone del cinema francese, è deceduto il 18 agosto scorso, ma la sua eredità va oltre le scene cinematografiche. Il celebre attore ha deciso di concludere la sua vita in modo unico e commovente: sepolto con il suo gatto, Poupouss, il felino a cui era profondamente legato. Daniel Broussin, 71 anni, ex autista e guarda del corpo di Delon, ha recentemente rivelato che tra le ultime volontà dell’attore c’era proprio quella di avere Poupouss con sé nella terra dell’ultimo riposo.

La triste sorte di Poupouss

Poupouss, un adorato gattino tripode, aveva subito una tragica fine, investito da un’auto e trovato con un arto spezzato. Alain Delon, noto per la sua rinomata empatia verso gli animali, si era prodigato enormemente per la salvezza del suo amico a quattro zampe. Alla notizia dell’incidente, aveva addirittura richiesto un trasporto in elicottero dalla sua residenza di campagna a Douchy, nel Loiret, per portarlo dal veterinario di fiducia a Parigi. L’intervento chirurgico aveva comportato l’amputazione di una zampa.

Purtroppo, gli anni successivi non sono stati benevoli e, quando il gattino morì, Delon si trovò incapace di affrontare un addio, culminando nella decisione di congelarne il corpo. Un gesto che può sembrare insolito, ma che riflette l’intensità del legame tra l’attore e il suo amato compagno. Nel libro De la race des seigneurs, Alain-Fabien Delon, figlio di Alain, racconta un incontro sorprendente: “In un giorno di ricerca di una bottiglia di alcol, mi sono imbattuto nel corpo del gatto morto nel congelatore.” Un episodio che fa riflettere sulla natura delle relazioni e sul modo in cui possiamo affrontare il dolore della perdita.

A dimostrazione di quanto fosse radicato questo legame, Delon ha pianificato di essere sepolto con Poupouss, un gesto che riassume l’unicità e la complessità delle sue emozioni. La tomba dell’attore si trova ora accanto a quella dei suoi 35 cani, un gesto che testimonia il suo amore per gli animali e la sua permanente connessione con essi.