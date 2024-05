Alessandra Masi e Charles Dance nudi al mare a Formentera: i momenti intimi della star di The Crown

Alessandra Masi e Charles Dance sono stati immortalati sulla spiaggia per nudisti di Formentera, mostrando una complicità che non lascia spazio all’immaginazione. La loro relazione, iniziata sul set, dura ormai da quattro anni.





Nudi sulla spiaggia Charles Dance, noto per i suoi ruoli ne Il Trono di Spade e The Crown (a partire dalla terza stagione), è in una relazione stabile con l’attrice italiana Alessandra Masi, di 55 anni. I due si sono conosciuti nel 2020 durante le riprese di The Book of Vision. Alla domanda su quale fosse il suo ricordo principale del film, Dance ha risposto: «Ad essere sincero, è l’incontro con Alessandra», dimostrando il suo affetto per lei.

A Formentera, la coppia ha preso il sole senza costumi da bagno sulla spiaggia per nudisti Playa Migjorn, una delle più lunghe dell’isola con i suoi 5 km di insenature sabbiose e luoghi appartati. Dopo una nuotata, Charles e Alessandra si sono coperti con asciugamani e sono stati visti rivestirsi per fare un giro tra i negozi dell’isola, con un look casual: pantaloncini, sandali e camicia a mezze maniche, mentre Charles portava le borse della spesa.

Il tradimento e l’amicizia con l’ex moglie Il matrimonio di Charles con Joanna Haythorn è durato 34 anni: si sono sposati nel 1970 e hanno divorziato nel 2004. Insieme hanno avuto due figli, Oliver e Rebecca, ormai adulti. La separazione è avvenuta quando Charles ha ammesso di aver tradito Joanna: «Per la maggior parte è stato un matrimonio meraviglioso, ma poi, sfortunatamente, ho ceduto ad alcune tentazioni lungo il percorso e il matrimonio è finito proprio a causa del mio comportamento», ha raccontato l’attore al Daily Mail. «Ho dovuto dire la verità ed è stato uno shock per Jo». Charles aveva già rivelato che il suo lavoro lo aveva portato a sentire…