Dramma al Pony Show, bambino travolto da una moto: lotta per la vita

Un tragico incidente è avvenuto a Napton, nel Warwickshire, dove un bambino ha subito gravi ferite alla testa dopo essere stato investito da una piccola moto. L’incidente è avvenuto il 25 maggio, verso sera, e il piccolo è stato trovato in condizioni critiche in un campo. Immediatamente trasportato all’ospedale più vicino, il bambino sta ora lottando per la sua vita a causa delle gravi ferite riportate.





Il bambino si trovava a Napton per partecipare al Horse, Pony and Dog Show, un evento pensato per le famiglie, dove i più piccoli possono divertirsi sul prato accanto agli animali. Non è ancora chiaro se l’incidente sia avvenuto durante la fiera o dopo la sua conclusione.

Le forze dell’ordine sono alla ricerca del conducente della moto e hanno lanciato un appello affinché eventuali testimoni si facciano avanti per fornire informazioni utili a chiarire la dinamica dei fatti. Un portavoce della polizia del Warwickshire ha dichiarato: «Questa sera un bambino è stato portato in ospedale con ferite alla testa mortali dopo una collisione che ha coinvolto una piccola moto in un campo fuori Old Brickyard Lane a Napton. Se qualcuno disponesse di riprese effettuate con la dashcam o con il telefono, è pregato di contattarci». Gli agenti stanno svolgendo ulteriori indagini.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino potrebbe essere stato colpito mentre giocava nel campo, ma le circostanze esatte dell’incidente sono ancora sotto esame. La polizia sta esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona e ha intensificato i controlli per trovare il responsabile.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto e molti residenti si sono uniti agli appelli della polizia, sperando che qualcuno possa fornire informazioni decisive. «È un evento terribile, siamo tutti sconvolti», ha dichiarato un abitante del luogo. «Speriamo che il bambino possa riprendersi e che il responsabile venga presto individuato».

La polizia del Warwickshire ha invitato chiunque abbia informazioni a contattare il numero di emergenza o a recarsi presso la stazione di polizia più vicina. Le indagini sono ancora in corso e ogni dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale per risolvere il caso.

Nel frattempo, il bambino rimane sotto stretta osservazione medica e i medici stanno facendo tutto il possibile per salvargli la vita. La famiglia del piccolo è stata informata e si trova ora al suo fianco in ospedale, sperando in un miracolo.