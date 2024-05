Luciano Porcarelli, batterista collassa e muore durante il concerto: pubblico e band sotto shock

Luciano Porcarelli, batterista della Esino River Band e titolare della storica Gelateria Ciro & Pio di Jesi, è tragicamente scomparso durante un concerto. Il suo cuore ha smesso di battere all’improvviso, lasciando sgomenti i presenti e la comunità locale.





Luciano Porcarelli, 71 anni, stava suonando con i suoi compagni della Esino River Band all’azienda agricola Zaccagnini a Staffolo. L’evento, parte di Cantine Aperte, prevedeva degustazioni guidate nei vigneti biologici e assaggi di prodotti tipici, culminando con il concerto della band. Purtroppo, la serata è stata segnata da una tragedia.

Mentre la band suonava davanti a un folto pubblico, Luciano ha iniziato a sentirsi male. I primi segnali di difficoltà respiratorie e le mani che abbandonavano le bacchette sono stati seguiti dal suo improvviso collasso. I compagni della band, sotto choc, hanno subito smesso di suonare e hanno tentato di rianimarlo. Le chiamate al 112 sono state immediate e numerose.

In pochi minuti, l’automedica del 118 di Jesi e un’ambulanza della Croce Verde di Cupramontana sono arrivate sul posto. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Il pubblico, spaventato, si è disperso rapidamente, mentre la manifestazione veniva interrotta.

Luciano Porcarelli, che avrebbe compiuto 72 anni il 24 ottobre, era una figura molto conosciuta e stimata a Jesi. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto enorme nella comunità. I carabinieri di Staffolo sono intervenuti per accertare i fatti, e il medico del 118 ha confermato il decesso per cause naturali, dovute a un arresto cardiaco.

Il magistrato di turno ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia. Nella tarda serata, i carabinieri hanno dovuto dare la tragica notizia ai familiari: il figlio Luca e il cugino Massimo, socio della gelateria. La notizia si è rapidamente diffusa in città, suscitando un’ondata di solidarietà e sgomento tra tutti coloro che conoscevano e rispettavano Luciano.

Luciano Porcarelli non era solo un musicista appassionato, ma anche un imprenditore di successo. La Gelateria Ciro & Pio, fondata nel 1952 dai fratelli Ciro e Pio Porcarelli, è un’istituzione a Jesi. Luciano, insieme al cugino Massimo, ha portato avanti questa tradizione familiare con dedizione e passione, contribuendo a creare un luogo amato da generazioni di clienti.

La sua morte ha colpito profondamente la comunità, che lo ricorda con affetto e ammirazione. La sua figura rimarrà impressa nella memoria collettiva come quella di un uomo che ha saputo coniugare lavoro e passione, lasciando un’eredità importante sia nel campo della musica che in quello imprenditoriale.

La scomparsa di Luciano Porcarelli ha scosso profondamente la comunità di Jesi. In molti hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia. Gli amici e i colleghi musicisti della Esino River Band hanno ricordato Luciano come un uomo generoso e sempre pronto a condividere la sua passione per la musica.

Il figlio Luca, che nel 2012 gli aveva regalato la gioia di un nipotino, ha ricevuto il supporto e l’affetto di numerosi amici e conoscenti. Anche il cugino Massimo, con cui Luciano aveva condiviso la gestione della gelateria, ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà.

La morte improvvisa di Luciano Porcarelli ci ricorda quanto sia preziosa la vita e quanto sia importante apprezzare ogni momento. Le tragedie come questa ci spingono a riflettere sulla fragilità dell’esistenza e sull’importanza di vivere appieno ogni giorno.

È in momenti come questi che la comunità dimostra la sua forza, unendosi nel dolore e nel ricordo di una persona cara. La solidarietà e l’affetto mostrati verso la famiglia Porcarelli sono un segno tangibile del legame profondo che unisce le persone di Jesi.

La scomparsa di Luciano Porcarelli lascia un vuoto difficile da colmare. La sua passione per la musica e il suo impegno imprenditoriale hanno segnato la vita di molti. La comunità di Jesi lo ricorda con affetto e gratitudine, promettendo di portare avanti la sua eredità con lo stesso entusiasmo e dedizione che lo hanno contraddistinto.