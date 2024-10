Allergia alle arachidi: sintomi della reazione allergica e motivi della sua gravità

Allergia alle Arachidi: Sintomi, Cause e Rischi per la Salute

La allergia alle arachidi è una delle più frequenti e insidiose allergie alimentari, caratterizzata da sintomi immediati, come prurito, gonfiore e difficoltà respiratorie. In alcuni casi, può evolvere in anafilassi, una reazione grave e potenzialmente letale. Recentemente, la tragica scomparsa di una ragazza inglese a Roma, dopo aver consumato un dolce contenente arachidi, ha riacceso l’attenzione su questa patologia.

Che Cosa è l’Allergia alle Arachidi

L’allergia alle arachidi si distingue dalle allergie alla frutta secca, poiché le arachidi sono legumi, appartenenti alla specie Arachis hypogaea. Questi semi sono ricchi di proteine, e tre di esse—Ara h1, Ara h2 e Ara h3—sono i principali allergeni responsabili delle reazioni allergiche. La prevalenza di questa allergia è aumentata notevolmente negli ultimi due decenni, passando dall’1,4% al 2% in Europa e negli Stati Uniti.





Tra i numerosi casi segnalati, emerge che l’allergia alle arachidi si manifesta soprattutto durante l’infanzia, ma fino al 20% dei bambini può superarla nel tempo. Tuttavia, la reazione allergica può manifestarsi in modo drammatico, variando da lievi sintomi a situazioni di emergenza, come l’anafilassi, che richiede interventi rapidi e tempestivi.

Sintomi e Diagnosi dell’Allergia alle Arachidi

Le manifestazioni allergiche alle arachidi possono comparire in pochi minuti dopo l’esposizione e variano in intensità. I sintomi tipici includono:

Prurito ed eruzioni cutanee

Difficoltà respiratorie e gonfiore della lingua e delle labbra

Dolore addominale, nausea e vomito

Confusione, vertigini o svenimento

Aumento o abbassamento della pressione sanguigna

Il picco di emergenza si verifica con l’anafilassi, dove la reazione si sviluppa rapidamente, causando difficoltà respiratorie severe e potenzialmente fatali. È vitale, quindi, per chi soffre di questa allergia tenere sempre a disposizione un kit di emergenza con adrenalina.

Per diagnosticare un’allergia alle arachidi, i medici possono eseguire tests cutanei o esami del sangue per valutare la presenza di anticorpi IgE specifici. Questi test possono evidenziare reazioni allergiche potenziali e confermare la diagnosi.

Cura e Prevenzione dell’Allergia alle Arachidi

Attualmente non esiste una cura definitiva per l’allergia alle arachidi. L’unica strategia preventiva è l’evitamento assoluto delle arachidi e dei prodotti che possono contenerle, anche in piccole tracce. È importante che le persone allergiche prestino attenzione all’etichettatura degli alimenti e siano sempre preparate ad affrontare eventuali esposizioni accidentali.

Negli ultimi anni, sono stati sviluppati trattamenti immunoterapici, come Palforzia, che possono aiutare nel gestire esposizioni accidentali. Questi farmaci, destinati ai bambini dai 4 ai 17 anni, non curano l’allergia, ma aumentano la tolleranza alle arachidi.

Affrontare l’allergia alle arachidi richiede impegno e attenzione, poiché il rischio di reazioni gravi è reale. Con un’adeguata informazione e cura, le persone allergiche possono condurre una vita sana e attiva, minimizzando l’impatto che questa condizione ha sulla loro quotidianità.