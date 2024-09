Allerta meteo a Roma: Colosseo inondato, rifiuti galleggianti caratterizzano le strade

Un violento nubifragio colpisce Roma, inondando il Colosseo e causando gravi disagi, con strade allagate e numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco.





Le spettacolari immagini che giungono dal Colosseo mostrano la devastazione causata da una bomba d’acqua che ha colpito la capitale nella serata di ieri, domenica 8 settembre. Un video condiviso sulla pagina Instagram Welcome to Favelas ritrae i dipendenti di un esercizio commerciale intenti a spostare i vasi decorativi, tentando di evitare che l’abbondante acqua piovana li porti via. Mentre alcuni clienti si trovano seduti ai tavoli esterni, altri devono affrontare un’acqua che raggiunge le loro ginocchia. Sullo sfondo, il maestoso Colosseo riflette la straordinarietà della scena, mentre sacchi di immondizia galleggiano lungo una strada divenuta un vero e proprio fiume.

Il violento nubifragio ha causato non pochi disagi nell’intera città, colpendo in particolare il centro storico e il quadrante Sud-Est, quest’ultimo riscontrato come il più danneggiato. I vigili del fuoco del comando provinciale di Roma hanno eseguito circa un centinaio di interventi nella notte, non solo per affrontare rami ed alberi pericolanti, ma anche per danni da acqua, frane e dissesti statici.

Le aree maggiormente interessate dentro la capitale comprendono via della Batteria di Porta Furba, 34, via Mosca, 95 e via Appia Pignatelli. I soccorritori hanno proseguito il loro lavoro anche in provincia, con interventi in atto anche nella mattinata di oggi per rimuovere gli alberi caduti lungo le strade di Albano Laziale, Velletri e Frascati.

Strade chiuse per rami, alberi caduti e allagamenti

Le unità della polizia locale di Roma Capitale sono state attivamente coinvolte nella gestione delle segnalazioni e delle emergenze che hanno interessato l’intero territorio della città, procedendo con la chiusura di alcuni tratti stradali, effettuando rilievi dei danni e mettendo in sicurezza le aree più colpite dalla caduta di rami e alberi. Il maltempo ha causato anche allagamenti, attivando allarmi nelle scuole e portando a rilievi per diversi incidenti stradali.

I disagi alla circolazione continuano anche questa mattina, con una riduzione della carreggiata in via del Foro Italico, fra via dei Campi Sportivi e via Salaria, a causa della caduta di un albero che ha bloccato il passaggio verso San Giovanni.

Gli agenti del II Gruppo Parioli sono impegnati nella gestione della viabilità, mentre il personale dell’VIII Gruppo Tintoretto si occupa della chiusura delle rampe di via Laurentina e via del Tintoretto, direttrici influenzate dagli allagamenti. Infine, via dell’Appia Pignatelli è chiusa da vicolo della Basilica a via Appia Antica per un albero caduto sulla carreggiata, complicando ulteriormente la situazione viaria nella capitale.