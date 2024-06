Ambra Angiolini su Francesco Renga: “Ci diciamo ancora ti amo. Tra noi c’è stata una passione intensa, mai provato amore simile”

Ambra Angiolini ha parlato del legame che mantiene con l’ex compagno Francesco Renga, sottolineando l’intensa unione che li lega nonostante la fine della loro relazione.





Durante l’evento Il Riff incontra Ambra Angiolini tenutosi l’11 maggio, l’attrice ha condiviso riflessioni profonde sull’attuale rapporto con Francesco Renga. Ambra ha spiegato che, nonostante la loro separazione, entrambi ricordano il “folle amore” che li ha uniti e ancora oggi si dicono “Ti amo”. Hanno scelto di rispettare il sentimento che li legava, superando la delusione e la rabbia iniziali.

Ambra Angiolini non frequenta Francesco Renga solo per il bene dei figli

Angiolini ha chiarito che la sua frequentazione con Renga non è motivata solo dal benessere dei loro figli, Jolanda e Leonardo. Per lei è essenziale non caricare i figli di queste responsabilità emotive. Lei e il suo ex compagno si vedono ancora per diventare “persone migliori”:

“Se non ci sono stati episodi di violenza, né psicologica né fisica, e non c’è un motivo reale per interrompere del tutto i contatti, è più sano superare la delusione e la rabbia. Così ci siamo ritrovati per lo stesso motivo per cui ci eravamo scelti inizialmente: un amore folle.”

Ambra Angiolini e Francesco Renga si dicono ancora “ti amo”

Ambra ha confessato di non aver mai amato nessuno quanto ha amato Renga: “Non credo di aver trovato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo. In nome di quell’amore, continuo a rispettare le promesse fatte alla nascita dei nostri figli.”

L’attrice ha concluso dicendo: “Siamo felici che ogni volta che postiamo un video molte persone ci chiedano ‘Perché non tornate insieme?’. È come nei film d’amore che ci piace guardare. Spesso invochiamo la pace e desideriamo un mondo migliore, e anche nelle famiglie può succedere che due persone separate si dicano ancora ‘ti amo’. Questo ha un valore legato a qualcosa di grande che condividiamo felicemente.”

Questo rapporto unico tra Ambra Angiolini e Francesco Renga continua a suscitare ammirazione e curiosità, dimostrando che l’amore può trasformarsi ma non necessariamente finire, soprattutto quando c’è il desiderio di costruire un legame sano e rispettoso.