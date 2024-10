Angelina Mango affronta la malattia: “Non vedo l’ora di tornare a esibirmi con la mia voce”, quando saranno riorganizzati i concerti

La cantante Angelina Mango ha dovuto annullare due date del suo tour a Napoli e Molfetta a causa di una rinofaringite acuta. La decisione è stata comunicata dalla stessa cantante tramite Instagram.





