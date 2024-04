Anna Tatangelo e il fidanzato Mattia Narducci in crisi: “Si riparte sempre da se stessi”

La popolare cantante Anna Tatangelo e il suo partner di vita più giovane, Mattia Narducci, sembrano attraversare un periodo di tensione nella loro relazione. Questo si evince dalle attività recenti sui loro profili social, dove, a differenza del passato, non figurano più foto di coppia.





Apparirà come ospite nello show intitolato Stasera Tutto È Possibile, condotto dall’affascinante Stefano De Martino, programmati alle 21:30 su Raidue. Nonostante la cantante Ragazza Di Periferia sia stata precedentemente legata a Gigi D’Alessio e al collega musicista Livio Cori, dal febbraio 2023, la Tatangelo ha deciso di condividere la propria esistenza con il modello di fama internazionale, Mattia Narducci.

Narducci, nato nel 1997 a Piacenza, è spesso ricercato dalle più importanti case di moda, come Gucci, Dolce e Gabbana, Guess, grazie alla sua indiscutibile bellezza e carisma. Possiede una notevole base di fan su Instagram, con oltre 100.000 follower. Durante un’intervista a Verissimo, la Tatangelo ha parlato apertamente della sua relazione con il modello.

Mattia Narducci, il fascino dietro il partner di Anna Tatangelo

“L’età non ha importanza in amore, anzi, può essere un’opportunità per imparare l’uno dall’altro… Lui ha dato una svolta alla mia vita in un momento inaspettato. Ha capito quando avevo bisogno di comfort e mi ha offerto la sua pacienza e il suo sorriso allo stesso tempo”</em,

Di recente, l’assenza di Mattia nei post di Anna ha innescato la curiosità dei follower e degli esperti del gossip, in particolare in un post di Anna che dice: “Si riparte sempre da se stessi”. Questo solleva il dubbio se la loro relazione sta attraversando una fase temporanea di turbolenza o se si tratta di un distacco definitivo.