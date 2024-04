Anna Tatangelo, mio figlio è il mio più grande successo

L’artista Anna Tatangelo durante la sua partecipazione a Verissimo, aveva condiviso i suoi sentimenti di amore materno. “Il mio piacere più grande, quello che mi fa sentire realizzata, è il mio bambino, Andrea” – aveva detto l’artista, che aveva condiviso anche dei dettagli sul suo rapporto con il figlio adolescente: “L’adolescenza è un periodo turbolento, pieno di sfide. Come madre sto imparando a gestire queste circostanze, quasi come se stessi rivivendo la mia adolescenza”.





“Capita di vederlo spesso davanti allo specchio, intento a sistemarsi i capelli, e poi mi dice di una ragazza che gli interessa, noto gli sbalzi d’umore. Ma è tutto parte dell’adolescenza e io continuo a crescere e a imparare”, aveva riflettuto Anna Tatangelo, che aveva expresso anche la sua voglia di essere madre nuovamente. Parlando del suo ex compagno Gigi D’Alessio, la cantante aveva ammesso: “Nonostante la storia sia finita, gli sarò sempre grata per avermi dato la gioia di essere madre.

Durante una diretta social con la madre, il ragazzo D’Alessio ha espresso il desiderio di intraprendere una carriera nel mondo della moda, nonostante abbia un debole anche per il tennis. “Per ora sto lavorando per diventare modello”, ha detto, come si può notare dai numerosi post sul suo profilo Instagram.

Nel corso del live, Tatangelo ha voluto dare al figlio alcuni consigli su come navigare i social media, consapevole dei potenziali rischi, ricordandogli di evitare di parlare apertamente delle sue relazioni sentimentali e di non rispondere a domande sulle loro vite private. Inoltre, l’artista ha aggiunto che Andrea è un ragazzo molto diligente, che parla perfettamente l’inglese, ha un talento per la musica, anche se ha paura di esprimersi cantando, e che, come tutti i ragazzi della sua età, può essere molto ostinato.

Andrea ha altri quattro fratelli e una sorella: Claudio, Ilaria e Luca dal matrimonio di Gigi con Carmela Barbato, e Francesco nato dall’amore di Gigi per la sua nuova compagna, Denise Esposito, all’inizio del 2022.

Andrea ha un legame stretto con tutti i suoi fratelli, ma ha un rapporto particolare con Ilaria dato che trascorrono molto tempo insieme. Infatti ha ammesso che è “la sorella con la quale passa più tempo, addirittura sono andato in Sardegna con lei”. Tatangelo ha voluto sottolineare che Andrea ha un buon rapporto con tutti i suoi fratelli e che c’è un grande affetto reciproco.