Ascolti 25 novembre, La Talpa: i risultati dell’ultima serata, i dati auditel

Ascolti TV del 25 novembre: “La Talpa” chiude con un calo rispetto alla prima puntata, mentre “L’amica geniale 4” mantiene un buon risultato su Rai 1.





I dati auditel relativi alla serata del 25 novembre mostrano un andamento interessante per i programmi televisivi più seguiti. Su Rai 1, la quarta stagione de L’amica geniale ha esordito con ascolti solidi: la prima parte della puntata ha raccolto 3.619.000 spettatori, pari a uno share del 18,84%. Nella seconda parte, trasmessa in seconda serata, i telespettatori sono stati 3.187.000, con uno share che è salito al 21,59%. Questi risultati confermano il forte interesse del pubblico per la serie ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, che continua ad attrarre una vasta platea.

Diverso il bilancio per La Talpa – Who is the Mole, trasmesso su Canale 5 e giunto alla sua ultima puntata. In onda dalle 21:36 fino all’1:18, il programma ha totalizzato 1.603.000 telespettatori, con uno share del 12,76%. Sebbene si tratti di un miglioramento rispetto alla terza puntata, il dato rimane distante dagli ascolti registrati all’inizio della stagione.

Analizzando il percorso di La Talpa nel corso delle sue quattro puntate, emerge un trend decrescente che ha segnato il programma. La prima puntata aveva infatti ottenuto un pubblico di 2.250.000 persone, con uno share del 14,04%. La seconda puntata ha visto una leggera flessione, scendendo a 1.917.000 spettatori e uno share del 12,5%. La terza puntata ha registrato il punto più basso con 1.572.000 telespettatori e uno share del 10,57%. L’ultimo episodio ha segnato una lieve ripresa in termini di numeri assoluti, ma non abbastanza da invertire il trend.

Il sistema Auditel è lo strumento utilizzato per raccogliere questi dati e fornire una fotografia precisa delle abitudini televisive degli italiani. La società AGB Italia, incaricata di gestire il sistema per conto di Auditel, utilizza un campione rappresentativo della popolazione italiana con più di quattro anni. Questo campione, noto come “panel”, è composto da famiglie selezionate in modo da riflettere le caratteristiche demografiche del Paese. Nel corso degli anni, il numero di famiglie coinvolte è cresciuto significativamente: dalle circa 600 famiglie iniziali si è passati a 2.420 nel gennaio del 1989 e a 5.070 nell’agosto del 1997. Dal luglio del 2017, il panel è stato ulteriormente ampliato a 16.100 famiglie, corrispondenti a circa 41.000 individui.

Il funzionamento del sistema Auditel si basa su un dispositivo chiamato “meter”, installato nelle abitazioni delle famiglie campione. Questo apparecchio registra automaticamente su quale canale è sintonizzato ogni televisore presente in casa. Ogni membro della famiglia segnala la propria presenza davanti alla TV utilizzando un telecomando dedicato, consentendo al sistema di raccogliere informazioni non solo sul programma guardato ma anche sul profilo demografico degli spettatori. Il meter è composto da tre unità principali: il “monitor detection unit” (MDU), che rileva lo stato di accensione e spegnimento del televisore e il canale selezionato; il “handset”, ovvero il telecomando utilizzato per indicare quante persone stanno guardando; e l’unità centrale di memoria, che trasmette i dati raccolti alla centrale di elaborazione tramite linea telefonica.

Una volta raccolti, i dati vengono elaborati presso il centro Auditel di Milano e resi pubblici la mattina seguente intorno alle ore 10. Questo processo consente di ottenere informazioni tempestive e dettagliate sugli ascolti televisivi, fondamentali per le emittenti e gli inserzionisti pubblicitari.

Il calo degli ascolti de La Talpa rispetto alla prima puntata potrebbe essere attribuito a diversi fattori. Da un lato, la concorrenza con programmi consolidati come L’amica geniale su Rai 1 potrebbe aver influito negativamente sulle performance del reality show di Canale 5. Dall’altro, l’orario prolungato della trasmissione fino a tarda notte potrebbe aver limitato la capacità del programma di trattenere gli spettatori più a lungo.