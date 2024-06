Asia Gianese, l’influencer si immerge nella Fontana di Trevi: 450 euro di sanzione e discussione sui social

Un Tuffo nella Storia: Asia Gianese nella Fontana di Trevi

Che cosa non si farebbe per attirare l’attenzione del “popolo del web” e ottenere qualche like e follower in più? Asia Gianese, nota influencer con 1,8 milioni di fan su Instagram, ha deciso di travestirsi da Anita Ekberg e di tuffarsi nelle acque della celebre Fontana di Trevi. Naturalmente, tutto è stato documentato in un video.





Il tuffo non è passato inosservato, ma ad accoglierla fuori dal monumento, progettato da Nicola Salvi e completato da Giuseppe Pannini, non c’era Marcello Mastroianni, come nella famosa scena de La Dolce Vita, ma una pattuglia della polizia Locale di Roma Capitale.

La Reazione delle Autorità e la Multa

“Quanto ho pagato per fare un tuffo nella Fontana di Trevi? – chiede provocatoriamente nel video la Gianese – 3.000 euro, l’arresto da tre a sei mesi o il ritiro della laurea universitaria?” La risposta è arrivata immediatamente: la 26enne è stata multata di 450 euro. Tuttavia, i commenti alle sue azioni sono stati molto più severi.

L’atto di immergersi nella Fontana di Trevi non è solo una bravata, ma anche una violazione delle regole di comportamento nei confronti di un bene culturale di tale importanza. Questo gesto ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno immediatamente sanzionato l’influencer, sottolineando l’importanza del rispetto per i monumenti storici.

Reazioni del Web: Critiche e Condanne

I commenti alla bravata di Asia Gianese non si sono fatti attendere. Uno dei più salati è stato quello di emanuelemacaluso, che ha scritto: “Non so se trovare più assurdo il bagno nella fontana o il fatto che tu abbia una laurea.” Questo riflette il sentimento di molti utenti del web, che hanno visto nel gesto della Gianese un esempio di superficialità e mancanza di rispetto.

La decisione di tuffarsi nella fontana per attirare l’attenzione ha sollevato un dibattito più ampio sul ruolo degli influencer e sul tipo di comportamento che promuovono. Molti hanno criticato l’azione come un esempio negativo, soprattutto considerando l’enorme seguito della Gianese su Instagram.

Il Contesto Storico e Culturale della Fontana di Trevi

La Fontana di Trevi, uno dei simboli più iconici di Roma, è un capolavoro dell’architettura barocca italiana. Progettata da Nicola Salvi e completata da Giuseppe Pannini, la fontana è famosa non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo significato storico e culturale. Ogni anno, milioni di turisti visitano la fontana e gettano monete nelle sue acque, seguendo la tradizione che promette un ritorno nella Città Eterna.

Questo monumento, con la sua maestosa scultura e l’acqua cristallina, rappresenta non solo un’attrazione turistica, ma anche un pezzo fondamentale del patrimonio culturale italiano. Gesti come quello della Gianese rischiano di sminuire l’importanza e la sacralità di tali luoghi.