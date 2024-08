Aurora Ramazzotti esprime gli auguri alla sorella Raffaella condividendo una foto con il figlio Cesare, affermando: “Ti amiamo profondamente”

La famiglia Ramazzotti Pellegrinelli ha voluto rivolgere i propri auguri alla giovane Raffaella, che oggi celebra il suo tredicesimo compleanno. Il padre Eros e la madre Marica hanno dedicato un post in onore della figlia, mentre Aurora Ramazzotti ha condiviso una foto nelle sue storie Instagram, in cui si trova insieme al figlio Cesare, esprimendo: “Ti amiamo tanto”.





Raffaella Maria, figlia di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, compie oggi 13 anni e la sua famiglia ha celebrato l’evento sui social con dediche affettuose. I genitori, separati dal 2019, hanno entrambi condiviso un post su Instagram, così come Aurora Ramazzotti, che ha aggiunto una foto nelle sue storie, mostrando la sorellastra con il figlio Cesare. La famiglia allargata dimostra una notevole coesione; lo scorso anno, la figlia di Eros e Michelle Hunziker espresse che la nascita di Raffaella le aveva “cambiato la vita”.

Aurora Ramazzotti ha dedicato parole d’affetto alla sorella Raffaella dicendo: “Ti amo tanto”. In una storia Instagram, ha scritto: “13 anni che ti amiamo tanto. Auguri Raffa, amore mio”, accompagnando il messaggio con una foto che ritrae Cesare, il figlio, tra le braccia della zia Raffaella. Già in occasione del compleanno dell’anno precedente, Aurora aveva raccontato che “la nascita di Raffaella mi ha cambiato la vita”: essendo lei la prima dei quattro fratelli, “mi ha insegnato, tra le tante cose, un amore che non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo di avere bisogno, l’amore fraterno.”

Nelle ultime ore, anche Marica Pellegrinelli ha fatto gli auguri alla figlia, condividendo un’immagine del passato che ritrae Raffaella da piccola, scrivendo: “13 anni di amore infinito. Auguri Raffa del nostro cuore.”

Eros Ramazzotti ha anche lui celebrato l’occasione con un post in cui ha condiviso il testo della canzone di Elisa, “O forse sei tu”, dedicato a Raffaella Maria. “Sarò tra le luci di mille città. Tra la solita pubblicità. Quella scusa per farti un po’ ridere. E io sarò quell’istante che ti porterà una piccola felicità, quella stupida voglia di vivere sempre. Raffa 13 il tuo Papi,” ha scritto, accompagnando le parole con una fotografia della ragazza al mare.