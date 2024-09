Ballando con le Stelle: Prima puntata, chi ha vinto, classifica e sintesi

Grande entusiasmo e momenti indimenticabili hanno caratterizzato l’opening della stagione 2024 di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci.





La Classifica della Prima Puntata di Ballando con le Stelle 2024

L’inaugurazione della diciannovesima edizione di “Ballando con le Stelle” ha riservato molte sorprese e colpi di scena. La classifica finale ha visto trionfare la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, autori di un’ultima esibizione di samba che ha lasciato il pubblico e la giuria senza parole. Nonostante inizialmente fosse in testa la coppia Nina Zilli e Pasquale La Rocca, i voti espressi sui social hanno determinato il sorpasso, garantendo ai vincitori un sostanzioso bonus di 30 punti per il prossimo appuntamento.

Ecco come si è conclusa la classifica della prima puntata, frutto della valutazione della giuria tecnica:

Nina Zilli e Pasquale La Rocca Luca Barbareschi e Alessandra Tripodi Bianca Guaccero e Giovanni Pernice Tommaso Marini e Sophia Berto Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti Federica Nargi e Luca Favilla Alan Friedman e Giada Lini Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina Federica Pellegrini e Angelo Madonia (a pari merito) Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen Sonia Bruganelli e Carlo Aloia Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli Furkan Palali e Erika Martinelli

In aggiunta, il tesoretto di Alberto Matano è stato assegnato a Federica Pellegrini e Angelo Madonia, mentre il tesoretto di Rossella Erra è andato a Luca Barbareschi e Alessandra Tripodi, portandoli temporaneamente ai vertici della classifica. Con il conteggio dei voti social, la coppia vincitrice di puntata è stata quindi identificata: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Ballando con le Stelle: Cosa è Successo nella Prima Puntata di Sabato 28 Settembre

L’emozionante inaugurazione di questa stagione ha visto come primo ballerino Francesco Paolantoni, il quale ha eseguito un charleston vivace, ottenendo un buon riscontro da parte del pubblico e della giuria. A seguire, si è esibita Federica Nargi, considerata tra le papabili vincitrici di quest’edizione, la cui performance ha riscosso grande successo e apprezzamento.

Un’altra concorrente che ha catturato l’attenzione è stata Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, che ha danzato un energetico techno-cha-cha insieme al suo insegnante Nikita. Entrambi sono stati calorosamente applauditi, con Anna Lou visibilmente commossa per i complimenti ricevuti. Selvaggia Lucarelli, nota giurata, le ha addirittura rivelato: “Rischi di essere l’unica simpatica della tua famiglia!”

Grande attesa anche per l’interpretazione di Sonia Bruganelli, che ha eseguito una bachata sensuale, ma il suo atteggiamento sereno ha suscitato qualche sarcastico commento da parte della Lucarelli, che ha insinuato che questa fosse una strategia per non sembrare antipatica al pubblico. Tra le performance più applaudite della serata si è distinta anche quella di Nina Zilli e Pasquale La Rocca. In particolare, Luca Barbareschi ha fatto emozionare il pubblico con la sua dichiarazione, esprimendo la sua felicità nel tornare al ballo, un’arte che definisce il suo “mestiere”.

Infine, la serata si è conclusa con unanime standing ovation per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, regalandoci una samba scatenata che ha alzato ulteriormente il livello dello show. Al contrario, sono state meno convincenti alcune esibizioni, come quella dell’attore turco Furkan e la performance piuttosto surreale dei Cugini di Campagna, che hanno ballato con la maestra Rebecca Gabrielli, ma che probabilmente avranno bisogno di affinare meglio le loro abilità nel ballo.

Ora non ci resta che attendere il prossimo sabato, sperando di assistere a nuove incessanti emozioni e spettacolari performance che caratterizzeranno il meraviglioso mondo di “Ballando con le Stelle”.