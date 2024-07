blocco della tangenziale causa caos a Roma: “Un disastro, sono stato costretto ad abbandonare la macchina”

La chiusura della Tangenziale Est sta causando caos a Roma, con gravi disagi per i cittadini che devono muoversi da San Giovanni al Pigneto. Ieri sera si è verificato un ingorgo con file interminabili, rendendo difficile il transito nel quadrante Sud-Est della Capitale. La situazione si prospetta complicata per i prossimi giorni, soprattutto considerando l’imminente periodo di vacanze estive.





I cittadini stanno vivendo momenti di grande difficoltà a causa della chiusura della Tangenziale Est. Una lavoratrice ha raccontato di aver abbandonato la propria macchina per tornare a casa a piedi, vista l’impossibilità di muoversi liberamente in auto. Altre vie alternative, come via Prenestina e Ponte Casilino, risultano bloccate, causando ulteriore congestione del traffico.

Date di riapertura e chiusura della Tangenziale Est

La Tangenziale Est è chiusa completamente al traffico dal 23 luglio, con riapertura prevista per il 19 agosto. Successivamente, dal 9 agosto, sarà chiuso il viadotto superiore in direzione San Giovanni fino al 2 settembre. Queste chiusure stanno generando notevoli disagi per i residenti e i pendolari della zona.

Impatto sul traffico e sulle attività quotidiane

La chiusura della Tangenziale Est sta influenzando pesantemente la mobilità e le attività quotidiane dei cittadini romani. Il traffico intorno a piazza Lodi e le vie limitrofe è fortemente compromesso, rendendo difficoltoso anche il semplice spostamento da un punto all’altro della città.

La situazione attuale sta generando forte preoccupazione tra i cittadini, soprattutto considerando l’avvicinarsi delle vacanze estive. Si auspica che le autorità competenti possano trovare soluzioni alternative per mitigare l’impatto della chiusura della Tangenziale Est e garantire una maggiore fluidità del traffico.

Nuove informazioni sulle deviazioni e sulle misure adottate

Le autorità stanno lavorando per individuare percorsi alternativi e misure atte a ridurre i disagi causati dalla chiusura della Tangenziale Est. È fondamentale che vengano fornite tempestive informazioni riguardo alle deviazioni e alle modifiche al piano viabilistico, al fine di agevolare la circolazione stradale e ridurre gli effetti negativi sulle attività quotidiane dei cittadini.

La chiusura della Tangenziale Est a Roma sta generando notevoli problemi per i residenti e i pendolari, con ripercussioni sul traffico e sulle attività quotidiane. Si auspica che vengano adottate misure efficaci per mitigare l’impatto negativo e garantire una maggiore fluidità della circolazione stradale.