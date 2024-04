Chi è Camilla Giordano, l’ex fidanzata di Leonardo Fiaschi?

Camilla Giordano spicca come il precedente amore del famoso imitatore Leonardo Fiaschi, noto per suo ruolo in Italia’s got talent, Colorado e Tale e Quale Show. La loro storia d’amore è nata durante il liceo. “Lei è la mia salvezza, l’amo oltre la vita e un giorno sarà mia sposa”, aveva dichiarato Leonardo in un’intervista. Tuttavia, l’amore sembrava eterno, ma nel 2018, c’è stata una sorprendente separazione, la cui causa non è stata rivelata al pubblico.





Quindi, l’amore tra Leonardo Fiaschi e Camilla Giordano è finito cinque anni fa. In questi anni, l’imitatore, attualmente partecipando nel NaTale e Quale Show, un evento benefico organizzato da Rai con Telethon, sembra aver trovato un nuovo amore, la cui identità rimane sconosciuta. La loro storia d’amore di quindici anni potrebbe essere solo un ricordo.

Le aspettative di matrimonio espresse dal comico livornese non si sono verificate. Solo il tempo dirà se il suo attuale rapporto culminerà in matrimonio. Al momento la sua vita amorosa rimane privata.

L’ascesa di Leonardo Fiaschi nel mondo dello spettacolo

Leonardo Fiaschi, nato a Livorno il 17 maggio 1985, dopo la sua formazione come attore presso il Centro Culturale Vertigo di Livorno, ha sviluppato una carriera parallela come grafico pubblicitario.

Ha fatto parte dell’equipe stabile del programma radiofonico nazionale “La carica di 101” su R101 dal 2009 al 2015.

Nel 2013, Leonardo è stato candidato a “Italia’s Got Talent” e, nel medesimo anno, ha preso parte a due edizioni del programma “Colorado”.

In seguito, ha partecipato al “Tale e Quale Show” su Rai 1 nel 2016, mantenendo la sua partecipazione nelle stagioni successive, partecipando anche agli episodi natalizi nel 2016 e a “L’anno che verrà” alla fine dell’anno.

Dal 2020, Fiaschi ha iniziato a collaborare con “Striscia la notizia”, usando la tecnica del deepfake per imitare celebrità come Amadeus, Morgan, Massimiliano Allegri, Pirlo e il cantante Jovanotti.

Nel mondo del teatro, è noto per il suo spettacolo “Leonardo Fiaschi Show”, in corso dal 2016.