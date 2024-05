Chi è Carolina Russi, la figlia di Anna Pettinelli: ”Il nostro rapporto è viscerale”

Nata nel 1992, Carolina Russi è la discendenza di Anna Pettinelli. È un’appassionata di melodie e canto, e al momento riveste il ruolo di speaker radiofonica amata, seguendo le orme della madre.





Carolina Russi: il profilo della giovane speaker, prole di Anna Pettinelli, mentore di Amici

Prole di Anna Pettinelli, la nata nel 1992 Carolina Russi, ha una formazione in Lingue e Culture Moderne e oggi si fa amare come speaker radiofonica, emulando la madre. Ha nutrita una passione giovanile per la musica e il canto, prendendo parte ad una precedente edizione di “The Voice of Italy” nel 2014. In una conversazione con Verissimo, Anna Pettinelli ha avuto modo di specificare:

“Io e l’ex consorte ci siamo separati quando aveva appena 9 mesi, ma abbiamo fatto l’imponente sacrificio di abitare nella stessa casa per lei. “Poi lui s’è innamorato e ha giustamente lasciato l’appartamento quando Carolina aveva 10 anni”.

La docente di Amici ha confessato anche la sua riluttanza nel lasciare andare la figlia, Carolina Russi, e ha rivelato qualche dettaglio riguardo la loro connessione:

“La adoro enormemente, è l’unico essere per cui provo un amore incondizionato. Ho un rapporto con lei solido ed intenso. Lavora incessantemente, ma è sempre stata presente”.

Parlando della sua vita sentimentale, Carolina ha confessato di non aver presentato tutti i suoi partner alla madre Anna Pettinelli:

“Fino ad un par di anni fa la mia vita sentimentale sembrava una commedia romantica, ora mi riconosco in Bridget Jones. Forse sono io il problema. Mi sento attratta da persone che non sono disponibili a livello emotivo”.

Ha poi esposto che i pretendenti comunque non le mancano:

“Ce ne sono un paio, ma poi ti aggiorno”.