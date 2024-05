“È stato indelicato” dice Anna Pettinelli riguardo al suo ex fidanzato Stefano Macchi

Nato nel 1975, Stefano Macchi è un rispettato attore e doppiatore, noto al pubblico principalmente per essere stato il compagno della nota speaker radiofonica e insegnante di Amici di Maria De Filippi, Anna Pettinelli. La loro, terminata bruscamente, è una storia d’amore che ha avuto un forte impatto sui loro seguaci e sulla community online, specie dopo la loro partecipazione a Temptation Island nel 2019. Proprio quell’anno, Stefano e Anna erano diventati noti a un pubblico più ampio proprio grazie al vezzeggiativo che il primo attribuiva alla seconda: “Bella patata”.





Malgrado cinque anni di relazione, nel 2019, i due decidono di mettere alla prova il loro amore partecipando a Temptation Island Vip. Qui, Stefano si avvicina molto a una delle tentatrici, causando tensioni e gelosia nella propria compagna, Anna.

Lo scioglimento della loro unione è avvenuto poco dopo. Di questo nella speaker Pettinelli ha rivelato durante un’intervista rilasciata alla rivista Chi: “Gli uomini si sentono spesso inadeguati. Dopo un po’ di tempo alla fine fuggono sempre. È stata una fine insostenibile, ero molto arrabbiata”.

Anna Pettinelli, la storia con l’ex partner Stefano Macchi

Il rapporto tra i due risale al 2014, pur dovendo far fronte a critiche per la sostanziale differenza d’età tra i due (con Anna di 66 anni e Stefano di 48), il loro amore sembrava indifferente a tali critiche. Infatti, durante il programma “S’è fatta notte” di Maurizio Costanzo, Anna Pettinelli ha affermato la decisione di troncare con Stefano affermando: “Stefano non è più mio marito. Poco a poco la fiamma si è spenta, poi quando è scesa la notte ho realizzato che desideravo il sole”.

Riguardo alla fine del suo rapporto con Anna Pettinelli, Stefano Macchi ha confermato l’accaduto dichiarando: “Con Anna abbiamo concluso di comune accordo perché l’amore era finito”. Tuttavia, dopo il nuovo ruscello amoroso di Stefano, la serenità apparente tra i due sembra essere cambiata. Difatti, Stefano ha pubblicato sui social una dichiarazione affettuosa per la sua nuova partner, parole alle quali Anna Pettinelli ha risposto con un aggiornamento della sua bio su Instagram, dimostrando la sua delusione: “Credevo nell’amore, ora solo nell’amicizia. Sono la solita ingenua”.