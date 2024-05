Chi è e cosa fa Edoardo Scotti, il figlio bello di Gerry

Edoardo Scotti, figlio del rinomato presentatore Mediaset Gerry Scotti, è nato nel 1992 dal matrimonio del noto conduttore con Patrizia Grosso. Questo matrimonio terminò nel 2009. Data la popolarità di suo padre nel settore dello spettacolo, era naturale che anche Edoardo fosse coinvolto e affascinato da questo settore. In particolare, il giovane attore coltiva l’ambizione di diventare un regista, come dimostrano i suoi studi conseguiti nel corso della sua vita.





Edoardo Scotti: conosciamo di più riguardo al figlio affascinante di Gerry.

Edoardo Scotti si è diplomato alla American School di Milano, ed è laureato dal 2013 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dopo una formazione scolastica rigorosa in Italia, Edoardo ha deciso di seguire le tracce di suo padre trasferendosi negli Stati Uniti per finalizzare la propria istruzione per la sua ambizione di diventare un regista rinomato. Durante il tentativo di realizzare il suo sogno, Edoardo Scotti si è guadagnato un accenno di notorietà nella televisione italiana, sebbene ancora in modo marginale. Infatti, nel 2011 ha lavorato dietro le quinte de “Lo show dei record”, diventandone poi corrispondente ufficiale nel 2015.

La carriera televisiva di Edoardo Scotti si trova ancora in una posizione in cui cerca un posto da regista. Tra veneziane collaborazioni professionali coinvolge tutte le reti nazionali, incluse Sky, Rai e ovviamente Mediaset. Riguardo alla vita personale, Edoardo Scotti è in una relazione con Ginevra Piola dal 2018. La coppia sembra programmare un matrimonio in futuro.

La compagna di Edoardo Scotti, Ginevra Piola

Edoardo Scotti e Ginevra Piola hanno due figli, con il nonno Gerry Scotti naturalmente felice. La loro prima figlia, Virginia, è nata nel 2021, e il loro secondo figlio, Pietro, è nato quest’anno, nel mese di gennaio. La coppia condivide spesso la loro vita quotidiana sui social media, raccontando del loro amore reciproco e delle loro passioni comuni. Dai numerosi post di Edoardo, è evidente il suo grande amore per la sua famiglia, così come la sua passione per i viaggi in molte parti del mondo, sempre in compagnia della sua compagna Ginevra Piola.

Ginevra Piola è nata a Milano e come abbiamo detto ha 28 anni. Lei ed Eduardo sono infatti insieme dal 2013. Si è laureata presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano in Lettere e Filosofia, ottenendo anche un punteggio di 100 e lode. È iscritta al Ordine dei Giornalisti della Lombardia dal 2016. Dal 2018, collabora anche con il gruppo Medieset. Come si può vedere dai profili social, Ginevra ha un ottimo rapporto con Patrizia Grosso, l’ex moglie di Gerry Scotti e madre di Edoardo. E naturalmente con il conduttore Gerry Scotti stesso.