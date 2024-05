Chi è Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, e le accuse di adulterio? ‘Mi sono innamorato di Valentin’

Le storie d’amore dei ballerini Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno inizio nella loro giovane età – lui aveva solo 18 anni e lei 16. L’attrazione non è stata immediata, ma un sentimento che si è sviluppato lentamente con il passare del tempo. Insieme, hanno avviato una scuola di danza nella loro città natale a Catania nel 2013, anno in cui è nata anche la loro figlia, Jasmine. Nel 2014 hanno formalizzato la loro relazione, sposandosi. Francesca è entrata a far parte della scuola di ballo della famosa Maria De Filippi nel 2015. È da ricordare che nel 2007 hanno partecipato e vinto al Campionato Italiano di Danza Latino-Americana.





Raimondo Todaro e Francesca Tocca: Il loro amore, le sfide e il presunto scandalo

I ballerini Todaro e la Tocca hanno successivamente concluso la loro relazione. La causa sono state voci di un potenziale tradimento di Francesca con Valentin Dumitru, conosciuto nel 2020 durante la partecipazione ad Amici. Queste voci, tuttavia, sono da considerarsi infondate perché Francesca ha sempre mantenuto di non aver mai tradito Raimondo durante il loro matrimonio. Ha confessato di aver sviluppato sentimenti per Valentin solo dopo la fine del suo matrimonio, che è stato ufficialmente annunciato nel programma di punta di Canale 5, nel mezzo dell’anno delle sfide globali dovute al Covid-19. La relazione tra Francesca e Valentin non è durata a lungo, come ha annunciato lei stessa su Instagram.

Nonostante le difficoltà, la coppia è ritornata insieme, principalmente per il benessere della loro figlia Jasmine. Sembra che le dispute matrimoniali siano state superate quando si sono baciati pubblicamente durante le registrazioni di Amici nel 2021. Durante il periodo di separazione, entrambi hanno avuto altre relazioni, ma non si sono mai pentiti: “Ho avuto una relazione, lui più di una“, ha affermato Francesca durante un’intervista a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin nel dicembre 2023. Nel frattempo, ha espresso il desiderio di un secondo figlio, ma solo quando si sentirà pronta. Da poco si è tornati a parlare di una possibile nuova crisi di coppia, ma per ora non c’è ancora né smentita né conferma.