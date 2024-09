Chi è Iago Garcia: età, altezza, peso, ex compagna, figli, lavoro e provenienza

Iago Garcia è uno degli attori partecipanti al Grande Fratello 2024. Dopo aver completato i suoi studi in recitazione nella capitale spagnola, Madrid, presso la Real Escuela de Arte Dramático, ha intrapreso una carriera che lo ha portato a lavorare anche all’estero, collaborando principalmente a produzioni di soap opera storiche. Durante la sua carriera, Iago ha ottenuto ruoli in vari progetti cinematografici e televisivi in Spagna, Italia, e Sudamerica.





In Spagna, è diventato noto per le sue partecipazioni alle soap più seguite della televisione nazionale. Tra i suoi ruoli di maggior successo, spicca quello di Ernesto Expósito nella serie “Amar en tiempos revueltos”, il cui personaggio ha conquistato il cuore del pubblico. Tuttavia, il suo vero grande successo arriva con il personaggio di Don Olmo Mesía in Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo), una delle soap opera più amate anche in Italia.

Grazie alla popolarità conquistata, Iago Garcia è stato invitato a far parte del cast di un’altra celebre soap, Una vita (Acacias 38), nel ruolo di Justo Núñez. Questo personaggio ha ulteriormente consolidato la sua fama nel Bel Paese, dove le soap spagnole vantano un vasto seguito. La sua notorietà ha attirato l’attenzione di Milly Carlucci, che gli ha offerto la possibilità di partecipare all’undicesima edizione di Ballando con le Stelle, dove ha trionfato nel 2026 insieme alla ballerina professionista Samanta Togni.

Inoltre, Iago Garcia ha continuato a lavorare in Italia in produzioni come Non dirlo al mio capo e Un altro domani (Dos vidas), contribuendo alla sua notorietà nel panorama televisivo italiano. Anche la sua vita privata ha avuto delle connessioni con l’Italia; ha avuto una relazione con la modella e ballerina Eleonora Puglia. I due si sono separati nel 2022, e successivamente, Iago è tornato a vivere in Spagna dopo aver condiviso un periodo nella stessa abitazione con la fidanzata.

Nel corso di un’intervista, Iago aveva dichiarato: “L’obiettivo è goderci la nostra relazione giorno dopo giorno. Non abbiamo intenzione di sposarci, considerando che il matrimonio è la principale causa di divorzio! E avere dei figli? Sarebbe una follia, dato che siamo entrambi molto impegnati”. Nato il 18 maggio 1979 a Ferrol, Iago Garcia ha un’altezza di 188 centimetri e pesa circa 72 chili. Con una carriera che si estende oltre i confini nazionali e una vita personale ricca di esperienze, Iago è pronto a colpire nuovamente il pubblico con la sua partecipazione al Grande Fratello 2024, un palcoscenico che gli offre nuove opportunità di espressione e visibilità.