Chi sono i children di Ornella Muti e il padre ‘segreto’ di Naike che non la voleva

Ornella Muti, l’attrice ammirata in tutto il mondo, ha avuto due mariti nella sua vita e da queste unioni sono nati i suoi tre figli, per i quali nutre un amore senza pari. Il suo primo grande amore fu Alessio Orano, un attore di grande richiamo negli anni ’70. Si incontrarono sul set del film “La moglie più bella”, diretto da Damiano Damiani, e da lì nasce un amore intenso che li porta al matrimonio nel 1975. Purtroppo, dopo sette anni, il loro legame finisce.





La prima figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, nata nel 1974 e divenuta un’ apprezzata cantante e attrice, è famosa nel panorama dello spettacolo e del gossip, non solo per la sua carriera, ma anche per la sua vita biografica complessa. Per molto tempo, la domanda che tutti si facevano era “Chi è il padre di Naike?”. L’anno di nascita di Naike coincide con il periodo in cui Ornella Muti aveva una relazione con il produttore cinematografico José Luis Bermúdez de Castro Acaso, allora sposato. Nonostante le numerose ricerche e supposizioni, José ha preferito non parlare del suo passato con la Muti e la questione si è chiusa con una forte dichiarazione di Naike Rivelli: “Non so chi sia mio padre e non voglio più saperlo. Ho sempre chiamato Federico Facchinetti, padre dei miei fratelli, papà”.

Andrea, nato nel 1987, ha partecipato a Pechino Express nel 2015 al fianco della sorella Naike, e inoltre ha recitato in vari film tra cui “Scusa ma ti chiamo amore” e il celebre horror “Ouija Seance: The final game”. Carolina, classe 1984, aveva iniziato la carriera di attrice, debuttando nel 2012 nel film “Razza bastarda” al fianco di Alessandro Gassman. Dopo essere diventata madre di due bambini, decide di dedicarsi completamente alla famiglia. La vita di Carolina è stata piuttosto complessa, a partire dal 2016, anno in cui il padre dei suoi due bambini morì a causa di un tumore al cervello. Ornella Muti ha sempre manifestato molto affetto per i suoi figli: “Io sono amica dei miei figli, anche se sono nati in età diverse, ho lo stesso rapporto con ognuno di loro”.

Di tutte le figlie, Naike è sicuramente la più conosciuta. Negli anni l’abbiamo vista brillare come cantante, modella e attrice. Nel 2015, ha anche partecipato a Pechino Express insieme al fratello, ma purtroppo non sono riusciti a completare il programma a causa di problemi personali. Carolina e Andrea, dal loro canto, sono entrambi attori. Carolina ha vissuto un momento molto triste quando nel 2020 ha perso il suo compagno, Andrea Longhi.

