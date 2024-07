Dalila Di Lazzaro e il dolore per la scomparsa del figlio: “Mi comunicarono che potevo prendere le sue cose dalla camera mortuaria”

Dalila Di Lazzaro, celebre attrice oggi settantunenne, ha aperto il suo cuore in un’intervista al Corriere della Sera, condividendo ricordi di amori, trionfi professionali e profondi dolori personali.





Il racconto di Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro ha perso suo figlio Christian in un tragico incidente nel 1992, quando lui aveva solo 22 anni e lei ne aveva 37. Christian, nato nel 1969, era stato travolto da un’auto la sera del 19 maggio mentre rincasava in motorino sulla Cassia. Di Lazzaro racconta: “Christian era del 1969, oggi sarei nonna. Chissà. Venne travolto da un’auto la sera del 19 maggio 1992 mentre rincasava in motorino, sulla Cassia. Aveva 22 anni, io 37. L’ho avuto che ero quindicenne. Eravamo legatissimi, con lui mai un problema”.

Christian aveva grandi sogni: studiava per diventare dentista e pianificava di perfezionarsi negli Stati Uniti. Era anche un talentuoso chitarrista e suonava in una band che si era esibita al PalaEur. Solo dopo la sua morte, Di Lazzaro scoprì che Christian componeva canzoni, un dettaglio rivelatole dai suoi amici musicisti.

Il ricordo di quella sera

La sera dell’incidente, Di Lazzaro doveva andare a cena con Ethan Wayne, il figlio di John Wayne, e Francesca Dellera. Christian aveva declinato l’invito preferendo passare la serata con i suoi amici: “Vado a suonare con i miei amici; è il primo sabato dopo il Car, sto con loro”. Poi, alle tre di notte, arrivò la terribile telefonata:

“Rientrai alle tre, poi sentii il telefono… drin drin e mettevano giù. Non ero preoccupata ma al risveglio al mattino trovai un messaggio in segreteria. Fu terribile. Era dall’ospedale: ‘Purtroppo c’è qui suo figlio. È nella sala mortuaria, dovrebbe venire a prendere le sue cose’. Ma come si fa a lasciare un messaggio così? All’obitorio, prima di accarezzarlo per l’ultima volta mi bendai gli occhi. Volevo ricordamelo, ma da vivo.”

La consolazione di Papa Wojtyla

Dopo questa tragedia, Papa Giovanni Paolo II volle incontrare Di Lazzaro per confortarla e darle la comunione. “Andai, mi prese la testa, ero in lacrime. Mi chiese se credessi, risposi di sì. Mi fissò con gli occhi azzurri e mi confortò: ‘Non ci sono parole, però sappi che lui sarà sempre con te, ricordatelo’”.

L’intervista di Dalila Di Lazzaro al Corriere della Sera è un potente racconto di dolore e resilienza, mostrando come la perdita di un figlio abbia segnato profondamente la sua vita. La sua forza e il suo coraggio nel condividere questa esperienza servono da esempio di come affrontare i traumi più devastanti.