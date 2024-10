Diaco desiderava raggiungere un accordo di pace con Magalli su Rai2

Il legame tra Adriana Volpe e il programma BellaMa’, condotto da Pierluigi Diaco su Rai2, sembra essersi definitivamente interrotto. Le recenti dinamiche tra i due protagonisti hanno sollevato interrogativi tra gli spettatori affezionati, specialmente dopo che Volpe ha scelto di annunciare pubblicamente il suo accordo di pace con Giancarlo Magalli in un’intervista a Verissimo, contrariamente alle richieste del conduttore.

Le ragioni dello strappo tra Adriana Volpe e BellaMa’

Secondo quanto riporta TvBlog, la rottura tra Adriana Volpe e il format BellaMa’ è il risultato di un dissapore crescente tra i due. Pierluigi Diaco avrebbe manifestato il suo disappunto per la decisione di Volpe di apparire su Canale5 per comunicare la sua riconciliazione con Magalli, quando lui stesso le aveva precedentemente suggerito di farlo durante una registrazione del suo programma. Quest’azione ha suscitato non poca irritazione nello staff del programma, in quanto avrebbe potuto rappresentare un’infrazione della politica di esclusività che regola i contratti dei conduttori Rai.





La situazione si è aggravata quando Adriana Volpe ha confermato la sua presenza a Verissimo, lasciando così intendere che la sua priorità non era quella di sostenere il programma di Diaco, che peraltro le ha offerto una visibilità importante. La scelta di Volpe di annunciare in un’altra emittente la sua “pace” con Magalli non è un episodio isolato; sembra essere parte di un progetto di ospitate più vasto che ha in programma ulteriori apparizioni sul piccolo schermo.

Chi prenderà il posto di Adriana Volpe?

Con l’assenza di Volpe dalle ultime puntate di BellaMa’, la produzione ha dovuto trovare un sostituto. È così che Rosa Sorrentino, già nota per la sua partecipazione al programma, ha preso il suo posto con la rubrica “Tutti in pista”, affiancata da Antonella Elia. Questa decisione segna un cambiamento significativo nella programmazione e potrebbe avere ripercussioni sul futuro del format.

Fonti vicine alla produzione rivelano che una clausola contrattuale vieta ai conduttori Rai di apparire in trasmissioni concorrenti il giorno prima o dopo la loro partecipazione a programmi di servizio pubblico. Questo potrebbe essere un ulteriore fattore che ha influito sulla decisione di Adriana Volpe di non partecipare più a BellaMa’, complicando ulteriormente le sue possibilità di riconciliazione con Diaco.