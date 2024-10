È scomparso David Harris, noto per il suo ruolo ne I Guerrieri della notte

Il mondo del cinema piange la scomparsa di David Harris, noto per il ruolo di Cochise in “I Guerrieri della notte”. La notizia, diffusa oggi dalla famiglia attraverso le principali agenzie di stampa, annuncia la morte dell’attore avvenuta venerdì scorso nella sua abitazione a New York. A quanto si apprende, questa scelta ha avuto lo scopo di garantire un momento di privacy ai cari dell’attore in questo difficile frangente. Harris aveva 75 anni e recentemente aveva ricevuto una diagnosi di tumore.





David Harris, icona del cinema degli anni ’70, ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione in “I Guerrieri della notte”, un film che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico. Oltre a questo, il suo curriculum include partecipazioni a numerose serie televisive di successo, dimostrando un talento versatile e una carriera fruttuosa. Tra le sue esperienze più significative si annoverano partecipazioni a programmi come “Hill Street giorno e notte”, “Il tenente Kojak” e “Law & Order – Unità speciale”.

Morto David Harris, famoso per “I Guerrieri della notte”

Nel corso della sua carriera, Harris ha recitato anche in una selezione di film di rilevanza, tra cui “Brubaker” (1980), “Quicksilver – Soldi senza fatica” (1986) e “James White” (2015). La sua fama è legata indissolubilmente al personaggio di Cochise, un componente di una banda guerriera, che ha saputo catturare l’attenzione e l’affetto del pubblico internazionale.

La scomparsa di David Harris segna un momento di grande tristezza per i fan e per coloro che hanno condiviso con lui il palcoscenico. “I Guerrieri della notte”, diretto da Walter Hill e ispirato al romanzo di Sol Yurick, racconta la storia di una banda di Coney Island, i Warriors, coinvolti in un viaggio drammatico attraverso New York, dopo essere stati ingiustamente accusati di un crimine. L’intreccio avvincente e l’interpretazione magnetica di Harris nel ruolo di Cochise hanno contribuito a rendere il film un cult, celebrato anche oggi.

Con un cast che ha saputo rendere vivo il tensione e la lotta per la sopravvivenza tra bande rivali e la polizia, il film ha riscosso un successo significativo al botteghino, portando alla creazione di un ampio franchise che include DVD, videogiochi e opere letterarie. L’impatto culturale e sociale di “I Guerrieri della notte” continua a essere avvertito, testimoniando l’eredità artistica di David Harris. Il suo lavoro resterà una fonte di ispirazione per le future generazioni di attori e appassionati di cinema.