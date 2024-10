È scomparso l’attore David Harris, noto per il suo memorabile ruolo di Cochise nel film cult I guerrieri della notte, diretto da Walter Hill nel 1979. La notizia della sua morte, avvenuta per cause legate a un lungo battaglia contro il cancro, è stata diffusa dalla figlia Davina tramite il New York Times, sebbene il decesso sia avvenuto il 25 ottobre.





Il lascito artistico di David Harris

David Harris è entrato nel cuore del pubblico grazie all’interpretazione di Cochise, un personaggio emblematico che decide di unirsi ai Guerrieri piuttosto che affiliarsi ai Boppers. In un’intervista del 2019, Harris aveva riflettuto sulla sua carriera affermando: “Ero in giro per il mondo, da Hong Kong alle Filippine fino a Tokyo. Ho recitato in molti film, ma quando la gente mi incontra dice sempre: ‘Sei il ragazzo de I guerrieri della notte’“. Oltre al celebre film, Harris ha recitato in titoli di successo come Brubaker, A Soldier’s Story, e Quicksilver, ottenendo ruoli anche in serie televisive di grande popolarità, tra cui Law & Order – Unità vittime speciali ed ER.

Tributi e ricordi di David Harris

La sua morte ha suscitato un’ondata di tributi attraverso i social media, tra cui l’omaggio di Lin-Manuel Miranda. Il noto compositore ha condiviso un album ispirato a I guerrieri della notte, rivelando di aver trascorso momenti significativi con Harris solo una settimana prima della sua scomparsa, in un evento celebrativo per la sua opera.

“Sono profondamente scioccato e addolorato per la perdita di David Harris. Era l’attore che interpretava Cochise ne I guerrieri della notte. Solo una settimana fa eravamo insieme a celebrarci e a onorare la sua indimenticabile performance. Sono grato di avere avuto l’opportunità di trascorrere quel tempo con lui. Il mio cuore è vicino a sua figlia, alla famiglia e agli amici.”

Il ricordo dell’attore David Harris vivrà nel cuore di coloro che hanno apprezzato il suo talento e la sua umanità, segnando un’importante assenza nel panorama cinematografico e culturale.