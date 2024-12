Elena Sofia Ricci: “Nancy Brilli mi ha portato via il marito e il ruolo da suora”, la replica sull’ex Luca Damiani

Elena Sofia Ricci, ospite della trasmissione “Belve” lo scorso martedì 10 dicembre, ha affrontato apertamente un episodio delicato della sua vita privata, legato al tradimento del suo ex marito Luca Damiani con l’attrice Nancy Brilli. Durante l’intervista, la nota interprete ha raccontato il triangolo sentimentale che coinvolse i tre all’inizio degli anni ’90, svelando dettagli inediti e riflessioni personali su quanto accaduto.





Secondo quanto dichiarato dall’attrice, lei e Nancy Brilli erano molto vicine all’epoca, tanto che quest’ultima si confidava con lei riguardo ai problemi sentimentali con il fidanzato di allora. Tuttavia, dietro questa apparente amicizia, si nascondeva una situazione ben diversa. Lo stesso Luca Damiani, con cui la Ricci era sposata da poco più di un anno, si invaghì della collega, dando vita a una relazione extraconiugale.

Durante l’intervista, Elena Sofia Ricci ha spiegato che il matrimonio con il suo ex marito stava attraversando una crisi quando avvenne il tradimento. Tuttavia, ciò che l’ha ferita maggiormente non è stato tanto il comportamento di lui, quanto quello di Nancy Brilli, che considerava una confidente. “Io non ce l’avevo con Nancy Brilli perché ha avuto una storia con mio marito, quando lei l’ha avuta io e Luca eravamo in crisi. A me una cosa ha fatto male: è che lei tutte le sere veniva a cena con me a piangere sulla mia spalla perché era in crisi con il suo fidanzato. Ha fatto tutto questo teatro e poi buonanotte ed è andata col mio marito,” ha raccontato l’attrice.

Nonostante il dolore provato, Elena Sofia Ricci ha rivelato che lei e Nancy Brilli hanno avuto modo di chiarire in seguito. “Ovviamente non ci sentiamo, ma abbiamo chiarito e lei mi ha chiesto scusa,” ha precisato. Nonostante ciò, le due non sono mai tornate ad avere un rapporto di amicizia.

Il tradimento di Luca Damiani e Nancy Brilli non è stato l’unico tema affrontato durante l’intervista. Con il suo consueto senso dell’umorismo, la Ricci ha raccontato un episodio legato alla prima stagione della serie televisiva “Che Dio ci aiuti”, in cui interpreta il ruolo di una suora. Ricordando un’intervista televisiva di Nancy Brilli, l’attrice ha scherzato sulla sua personale “rivincita” professionale: “Prima serie di Che Dio Ci Aiuti, io ero nel mio camerino vestita da suora e stavo mangiando. C’era la televisione accesa e a un certo punto è apparsa un’intervista a Nancy e le chiedono ‘ma c’è un ruolo che le piacerebbe fare? Un sogno?’ e lei ‘il mio sogno è quello di fare una suora’. E io tutta vestita da suora ho fatto tiè beccati questa, tu mi hai fregato il marito e io ti ho fregato la parte.”

Il matrimonio tra Elena Sofia Ricci e lo scrittore Luca Damiani durò poco più di un anno. La relazione si concluse definitivamente dopo gli eventi descritti dall’attrice. Da allora, la Ricci ha costruito una carriera di successo nel mondo dello spettacolo italiano, diventando uno dei volti più amati del cinema e della televisione. Tra i suoi ruoli più celebri si ricordano quelli in “Che Dio ci aiuti”, “I Cesaroni” e numerosi film di successo.

Rispondendo alle domande sul suo stato sentimentale attuale, l’attrice ha dichiarato di essere single ma di non essere alla ricerca di una nuova relazione. “Ora sono sola, non single. Single è qualcuno che è su piazza, io adesso ho bisogno di essere sola e di pensare a me,” ha spiegato.

La vicenda del triangolo amoroso tra Elena Sofia Ricci, Nancy Brilli e Luca Damiani è stata uno degli argomenti principali dell’intervista a “Belve”. La trasmissione, condotta da Francesca Fagnani, è nota per le sue interviste dirette e senza filtri a personaggi noti del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura italiana.

Nonostante il tempo passato e le ferite guarite, il racconto della Ricci offre uno spaccato interessante sulle dinamiche personali e professionali che possono intrecciarsi nella vita delle celebrità. La sincerità con cui l’attrice ha affrontato l’argomento dimostra ancora una volta la sua capacità di trasformare anche le esperienze più difficili in occasioni di riflessione e crescita personale.

Nel corso dell’intervista, Elena Sofia Ricci ha anche parlato della sua decisione di non partecipare a un cameo nella serie “I Cesaroni”, dove aveva interpretato uno dei personaggi principali nelle prime stagioni. “I Cesaroni? Ho rifiutato di fare un cameo, è bene che le cose finiscano,” ha detto l’attrice, sottolineando l’importanza di chiudere alcuni capitoli della propria carriera per aprirne di nuovi.

La storia del tradimento con Nancy Brilli rimane comunque uno degli episodi più discussi della vita privata dell’attrice. Nonostante le difficoltà affrontate in quel periodo, Elena Sofia Ricci continua a essere una figura centrale nel panorama artistico italiano, apprezzata per il suo talento e la sua capacità di reinventarsi continuamente.