Eleonora Certelli perde la vita in un incidente sull’A1, l’auto della madre si scontra con un tir: feriti il fratello e il fidanzato

Dopo i festeggiamenti di una laurea, la famiglia Certelli si è trovata coinvolta in un terribile incidente sulla A1, che ha portato alla morte della giovane Eleonora e al ferimento grave del fidanzato.





Una giornata che doveva essere di festa e celebrazione si è trasformata in un dramma per la famiglia Certelli. Stavano rientrando da Cassino, dove avevano partecipato ai festeggiamenti per una laurea, quando la loro Peugeot 107 si è scontrata violentemente contro un tir al chilometro 617 della autostrada A1 Milano-Napoli. Nel tragico incidente, Eleonora Certelli, 21 anni, studentessa universitaria, ha perso la vita sul colpo. Accanto a lei, nel terribile momento dell’impatto, c’era sua madre Maria Rosaria, che guidava l’auto. Anche il fratello di Eleonora, Francesco, e il fidanzato della ragazza hanno riportato gravi ferite.

Eleonora Certelli perde la vita in un grave incidente sull’A1 tra Ferentino e Anagni, il fidanzato è in condizioni critiche. L’autostrada è rimasta bloccata per ore

LA DINAMICA

L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30, nel tratto tra Ferentino e Anagni, direzione Roma. Immediato l’intervento di vigili del fuoco, soccorsi sanitari e meccanici, pattuglie della Polizia stradale e personale della direzione quinto Tronco di Autostrade per l’Italia. Per facilitare il recupero dei feriti, è stato necessario chiudere il tratto di strada. I soccorritori hanno lavorato intensamente per estrarre Eleonora, rimasta incastrata tra le lamiere. Lei, la madre, il fratello e il fidanzato sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale policlinico Gemelli e al pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli. Le autorità hanno avviato subito le indagini per chiarire la dinamica dello scontro, che ha visto i due veicoli procedere nella stessa direzione. Gli investigatori hanno sequestrato i veicoli e programmato una perizia tecnica per determinare la dinamica e le cause precise dello scontro.

LO CHOC

La notizia della morte di Eleonora ha scosso amici e parenti, raggiungendo la comunità nel tardo pomeriggio. Eleonora era una studentessa di Scienze motorie all’università e fino all’anno scorso faceva parte dell’associazione studentesca Andrea Milardi, dove era conosciuta per la sua specialità nel salto. “Era una ragazza stupenda, vivace e sempre disponibile”, hanno ricordato con dolore i responsabili dell’associazione. La comunità si stringe nel lutto, ricordando la giovane sorridente che frequentava il centro sportivo insieme alla madre.

Questo tragico evento solleva nuovamente questioni sulla sicurezza stradale e sull’importanza di misure preventive, in un momento in cui ogni famiglia spera di ritornare a casa sana e salva dopo una celebrazione. La triste ironia di una giornata di gioia trasformata in tragedia rimane una ferita aperta nella comunità di Cassino e oltre.