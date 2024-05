“Ero una sua fan, pazza di lei”: Francesca Pascale rivela come ha incontrato la moglie Paola Turci

Il piacere d’amore: Il racconto di Paola Turci e Francesca Pascale sull’inizio della loro relazione

L’intensa amicizia tra Paola Turci e Francesca Pascale non ha mai avuto una dichiarazione ufficiale. La loro vicinanza è emersa nell’estate del 2020, quando una rivista ha rivelato gli scatti di un bacio tra loro su uno yacht nel Cilento. A pochi mesi dalla fine della sua relazione con il capo di Forza Italia, Silvio Berlusconi, Francesca Pascale era protagonista di queste voci, o come la Turci le ha descritte, “pettegolezzi”. Nonostante la sua lunga carriera, Turci ha sempre tenuto alla riservatezza della sua vita privata. Tuttavia, è emersa qualche notizia sulla loro unione.





Paola Turci ha deciso di rivelare alcune informazioni sulla loro relazione, compreso come è nata la loro storia d’amore con l’ex compagna di Silvio Berlusconi. “Francesca era una mia fan– Abbiamo avuto il primo incontro durante il mio concerto a Torino. Non mi aspettavo di vederla lì. Quando l’ho vista, mi sono emozionata, e a quel punto, l’elettricità è andata via. Grazie a questo inconveniente, ho dovuto eseguire un mini concerto di 5 minuti senza audio, che è poi rientrato. Questo evento l’ha colpita”, ha raccontato la Turci, aggiungendo che dopo quella serata tutto si è evoluto molto rapidamente.

Paola Turci e Francesca Pascale hanno deciso di dare il grande passo a Montalcino, il 2 luglio 2022. Il giorno è stato scelto per coincidere con l’anniversario del loro debutto al Napoli Pride. Inizialmente la loro unione doveva rimanere privata, ma la notizia ha creato scalpore sui social media nelle settimane precedenti. Il matrimonio si è svolto a Palazzo dei Priori, officiato dal sindaco del Pd e presidente della Provincia di Siena Silvio Franceschelli, amico di Enrico Letta. Le due hanno scelto di arrivare al luogo della cerimonia su una Jaguar bianca, vestendo entrambe outfit completamente bianchi. Per la loro ricorrenza nel Castello di Velona, un maniero del Trecento che domina i vigneti di Brunello della Val d’Orcia, hanno invitato solo 25 persone, incluse le loro testimoni.