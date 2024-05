Piero Chiambretti e il dissidio, le dichiarazioni della sua ex moglie: “Con i fondi che possiede, è una vergogna”

Federica Laviosa è conosciuta per essere stata la consorte e madre della figlia di Piero Chiambretti. La conclusione del loro matrimonio sfociò in una contesa legale su temi finanziari. Tra i due esisteva un potente legame sentimentale, ulteriormente consolidato dalla nascita di Margherita, il 26 maggio 2011. Tuttavia, qualcosa andò storto nella loro unione, che finì naufragata. L’arrivo di Margherita ha indubbiamente portato una svolta nella vita di Chiambretti, come ha affermato lo stesso presentatore in un passato colloquio con il Corriere della Sera: “Ahimè, riesco solo ad essere gentile. Non ho mai urlato a Margherita. So che la disciplina è fondamentale, ma dispiace ogni volta privarla di un sorriso”.





Aggiungendo il ruolo di padre, ha dichiarato: “Ha dimostrato che è possibile essere un buon genitore pur essendone cresciuti senza uno”. Tra Piero Chiambretti e la sua ex moglie ne è seguita una lunga disputa legale per la custodia della piccola, con dichiarazioni rilasciate dall’ex consorte su Chiambretti.

Dopo molte discussioni, si è raggiunto un accordo per la custodia di Margherita, consegnata alla madre. Per questo, Laviosa si è trasferita a Torino, vicino a Chiambretti, che avrebbe provveduto all’affitto, alle spese condominiali e ai servizi. In seguito, il presentatore ha dovuto coprire anche le spese di iscrizione della figlia in una scuola privata e un importo mensile di 3mila euro. Il giornale La Stampa ha anche ipotizzato l’alternativa che la madre potrebbe risiedere a La Spezia con la bambina, ottenendo un assegno di mantenimento di 8mila euro. Infine, Chiambretti avrà diritto di spendere del tempo con la figlia per due fine settimana al mese, durante le vacanze natalizie o il Capodanno, Pasqua o Pasquetta, e per due settimane in estate.

L’ex consorte di Chiambretti: “Siamo arrivati a detestarci”

“Certamente, non avrei voluto che finisse in tribunale, è ingiusto farlo alla madre di tua figlia. Avrei voluto che la situazione si evoluzione in modo diverso, abbiamo una figlia insieme e siamo comunque una famiglia”, dichiarava Federica Laviosa, 38 anni, lo scorso ottobre circa l’ex partner Piero Chiambretti di seguito al verdetto che ha respinto la sua richiesta di ridurre l’assegno mensile per la figlia. “Questa esperienza, dolorosa per tutti, mi ha resa più consapevole. Il nostro rapporto non era salubre. Si basava su dipendenza emotiva e complaisance. Mi dispiace, tuttavia, che siamo giunti al punto da provare rancore l’uno per l’altro. E utilizzare le circostanze per danneggiare l’altro non lo considero giusto. Non ho dubbi su una cosa: questa guerra è stata innescata solo per ferirmi”.