Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 29 ottobre 2024: numeri vincenti e quote

Oggi, martedì 29 ottobre 2024, i giocatori d’azzardo italiani stanno seguendo con interesse le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto, in programma dalle 20:00 su Fanpage.it. Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto un valore impressionante di 23,9 milioni di euro, rendendo questa serata particolarmente attesa da tutti gli appassionati.

Segui con noi in diretta le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 29 ottobre 2024, su Fanpage.it a partire dalle 20:00. Puoi aggiornare questa pagina per conoscere i numeri vincenti della serata, accanto a un’analisi dei ritardatari e dei numeri frequenti, nonché ai numeri Oro del Lotto. Il premio in palio al SuperEnalotto è di 23,9 milioni di euro, una cifra che potrebbe cambiare la vita a chiunque la vinca.





I risultati delle ultime estrazioni

Ultimamente, nessun giocatore è riuscito a centrare il 6 o il 5+1 nell’ultima estrazione del SuperEnalotto avvenuta il 15 ottobre, quando un vincitore fortunato a Riva del Garda ha portato a casa un premio record di oltre 892 milioni di euro. Con l’aumento del jackpot, l’interesse per le estrazioni di stasera è alle stelle, e i numeri del Lotto e del 10eLotto verranno annunciati prima della sestina vincente del SuperEnalotto, seguita dai risultati del Simbolotto. Le estrazioni avvengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, con la possibilità di giocare fino alle 19:30 nel giorno del concorso.

Estrazione SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti di martedì 29 ottobre 2024

Il SuperEnalotto di oggi, martedì 29 ottobre 2024, offre un jackpot di 23,9 milioni di euro per coloro che riescono a indovinare la sestina vincente. Per conoscere i risultati aggiornati dell’estrazione di stasera, inclusi i numeri Jolly e Superstar, e i premi dell’opzione Winbox, visita il sito ufficiale del SuperEnalotto. Ricordiamo che nell’estrazione di sabato scorso non sono stati centrati né il 6 né il 5+1, ma quattro giocatori sono riusciti a indovinare il 5, vincendo circa 48.000 euro ciascuno.

Lotto oggi, i numeri dell’estrazione di martedì 29 ottobre 2024

L’estrazione di oggi del Lotto rappresenta il primo appuntamento settimanale con la Lotteria d’Italia. Dalle 20:00, verranno annunciati in tempo reale i numeri estratti su tutte le Ruote, insieme agli speciali numeri Oro, i quinti numeri delle Ruote, che possono essere previsti dai giocatori per aggiudicarsi premi extra. Dopo le estrazioni, i risultati saranno disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nota importante: è essenziale verificare i numeri del Lotto sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

Di seguito sono presentati i numeri dell’estrazione 10eLotto serale del 29 ottobre 2024, con i relativi numeri Oro, Doppio Oro ed Extra:

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati dell’ultima estrazione

I risultati del SuperEnalotto di oggi, martedì 29 ottobre 2024, sono pubblicati sul sito ufficiale di Sisal, comprendenti le vincite e le quote aggiornate in tempo reale:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Altri contenuti utili: