Eugenie Bouchard, incidente sul campo di pickleball: portata d’urgenza in ospedale per una ferita alla cornea

Eugenie Bouchard, 30 anni, è stata protagonista di un incidente durante una sessione di allenamento di pickleball, sport nel quale si sta cimentando con sempre maggiore frequenza. La pallina di plastica, lanciata accidentalmente dal compagno di gioco, l’ha colpita direttamente all’occhio, causando una lesione alla cornea che ha richiesto un immediato intervento medico al pronto soccorso. La stessa Bouchard ha raccontato l’accaduto ai suoi follower su Instagram, dove ha pubblicato due fotografie che la ritraggono con una vistosa benda sull’occhio.





La tennista canadese, ex numero 5 del ranking WTA, ha rassicurato i suoi sostenitori dichiarando che l’infortunio non avrà conseguenze gravi. “Durante l’allenamento di oggi sono stata colpita all’occhio da una pallina di pickleball. È stato un colpo diretto del mio compagno. Mi sono recata al pronto soccorso e ho una cornea graffiata. Guarirò nel giro di pochi giorni”, ha scritto la Bouchard sul proprio profilo.

Negli ultimi anni, Eugenie Bouchard ha ridimensionato il proprio impegno nel circuito professionistico di tennis. Attualmente è al numero 1003 del ranking WTA, lontana dai fasti che l’avevano portata a raggiungere la finale di Wimbledon nel 2014 e il vertice del tennis mondiale. Nonostante qualche sporadica partecipazione a tornei minori, come il torneo di Zephyrhills a maggio 2024, dove ha vinto due partite, e la wild card ricevuta ad agosto per il torneo di Toronto, Eugenie si è progressivamente allontanata dalle competizioni di alto livello.

Il pickleball, sport emergente che combina elementi di tennis, badminton e ping pong, ha catturato l’attenzione di molti atleti, inclusa la canadese. La crescente popolarità di questa disciplina a livello globale ha offerto a Bouchard nuove opportunità, anche sotto il profilo mediatico e commerciale. Recentemente è stata annunciata la sua partecipazione al Pickleball Slam 3, evento in programma a febbraio 2025 a Las Vegas, dove gareggerà in coppia con l’ex campione Andy Roddick contro Andre Agassi e Steffi Graf, vere leggende del tennis.

Sebbene non abbia confermato ufficialmente l’identità del compagno coinvolto nell’incidente, è probabile che si trattasse proprio di Andy Roddick, con cui si sta preparando in vista della prestigiosa esibizione. L’evento promette di attirare l’attenzione di appassionati di sport e curiosi, grazie alla presenza di quattro grandi nomi del tennis.

Oltre al pickleball, Eugenie sta dedicando tempo anche alla sua carriera da influencer. Con 2,3 milioni di follower su Instagram, la tennista sfrutta la piattaforma per condividere momenti della sua vita, collaborazioni con marchi e, occasionalmente, aggiornamenti sulla sua attività sportiva. L’infortunio all’occhio, raccontato con un mix di leggerezza e ironia, dimostra come la Bouchard abbia saputo reinventarsi, mantenendo alta la sua visibilità anche fuori dai campi da tennis.

Il pickleball rappresenta dunque per Eugenie Bouchard non solo un’occasione per continuare a competere, seppure in uno sport diverso dal tennis, ma anche un modo per restare sotto i riflettori. Il suo impegno crescente in questa disciplina potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase della sua carriera sportiva, lontana dalle pressioni del circuito WTA ma comunque ricca di sfide e opportunità.