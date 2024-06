Federica Panicucci si dissocia da Poletti: “Devi assumerti le tue responsabilità”

Questa mattina, in diretta su Mattino 4, Federica Panicucci e il suo collega Roberto Poletti hanno discusso a lungo del problema dei cani _pericolosi_, considerando i recenti episodi di aggressioni. Poletti ha ricordato di aver dato voce a molti tiktoker che mostrano un rapporto positivo con i loro cani, ma ha criticato fortemente uno di loro: “Piccoli mostri crescono perché ce n’è uno che vi proponiamo…” Ha detto, introducendo alcuni video.





Federica Panicucci ha immediatamente cercato di moderare i termini del collega, suggerendo che utilizzare la parola ‘mostri’ fosse esagerato: “‘Mostri’ per modo di dire…In maniera…”

Federica Panicucci si dissocia dalle parole di Poletti: “Ti assumi le responsabilità di quello che dici”

Roberto Poletti, rendendosi conto della reazione della collega, ha spiegato meglio il motivo dietro l’uso di quella espressione prima di trasmettere i video del tiktoker in questione: “Se uno però fa quello che fa…’Piccoli mostri crescono’…” La conduttrice di Mattino 4, che oggi ha ceduto il suo spazio a Mattino Cinque a Francesco Vecchi, ha subito preso le distanze: “Ti assumi le responsabilità di quello che hai detto…” Poletti non ha esitato: “Mi assumo le responsabilità di quello che ho detto, come sempre…” Successivamente, sono stati mostrati i video in cui il tiktoker provoca il suo Pitbull.

La reazione di Federica Panicucci dopo aver visto i video

Al termine della clip, Federica Panicucci non ha nascosto la sua perplessità per quanto visto: “Sono rimasta senza parole…” È intervenuto nuovamente Roberto Poletti che è rimasto fermo nel suo giudizio: “Io sono stato molto duro nel mio giudizio, ma proporre a 600 mila follower questo modello… Ti fai mordere dal cane, poi baci e abbracci… Incitamento quasi alla violenza… Ma che roba è?”

A seguire, Antonio Caprarica ha espresso la sua opinione, sostenendo che Poletti sia stato addirittura troppo indulgente: “Secondo me non sei stato duro, ma anzi troppo generoso caro Roberto… Io penso semplicemente che quello che abbiamo appena visto fa capire il fallimento del patentino… Non ha senso…” Questa conversazione ha tenuto banco per gran parte della diretta.