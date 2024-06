Gainax, lo studio responsabile di Neon Genesis Evangelion, dichiara bancarotta

Nel 1984, nasceva uno degli studi di animazione giapponese più influenti e iconici, il Gainax. Dopo 40 anni di successi globali e produzioni leggendarie come Neon Genesis Evangelion, la società ha ufficialmente dichiarato bancarotta.

Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito web, Gainax ha annunciato la propria chiusura per bancarotta. Di seguito un estratto del comunicato che riassume lo stato attuale della situazione:

“Desideriamo informarvi che il 29 maggio la nostra società Gainax Co., Ltd. ha presentato istanza di fallimento aziendale presso il tribunale distrettuale di Tokyo e l’istanza è stata accettata. Nel maggio di quest’anno siamo stati citati in giudizio da una società di recupero crediti e abbiamo deciso che sarebbe stato difficile portare avanti la nostra attività, quindi abbiamo dichiarato fallimento. Siamo molto dispiaciuti con tutti i nostri creditori, le società che hanno collaborato con noi e i nostri fan per non essere stati in grado di raggiungere pienamente i nostri obiettivi e per aver dovuto scegliere il fallimento. Soprattutto, vorremmo ringraziare sinceramente i nostri fan per il loro supporto negli ultimi 40 anni”.