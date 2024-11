Grande Fratello, continua lo scontro tra Javier e Lorenzo: “Oh, fermati, fermati” (VIDEO)

Momenti di tensione nella casa: Javier Martinez cerca un confronto con Lorenzo Spolverato, ma viene fermato dai compagni di avventura. La relazione tra i due sembra irrimediabilmente compromessa.





All’interno della casa più seguita d’Italia si è consumato un momento di forte agitazione. Il pallavolista argentino Javier Martinez si è alzato di scatto dalla sauna, annunciando la sua intenzione di parlare con il modello milanese Lorenzo Spolverato, con cui i rapporti si sono deteriorati negli ultimi giorni. Il gesto improvviso ha scatenato la preoccupazione degli altri inquilini, che hanno cercato di fermarlo, temendo il peggio.

Il clima tra Javier e Lorenzo è da tempo teso. Secondo quanto emerso, il modello avrebbe usato espressioni poco gentili nei confronti del pallavolista, parole che sono rapidamente arrivate all’orecchio di Javier. Per questo motivo, il campione argentino ha deciso di affrontarlo direttamente, senza filtri né intermediari.

L’episodio si è svolto in sauna, dove Javier si trovava in compagnia di Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso, Tommasi Franchi e Alfonso D’Apice. Il pallavolista, visibilmente determinato, ha dichiarato: “Vado a parlare con lui”, alzandosi con decisione e dirigendosi verso Lorenzo. La sua reazione ha preso di sorpresa i compagni, che hanno cercato di calmarlo. “Stai fermo, stai fermo, oh! Chiudi la porta, è impazzito!”, si sono sentiti dire tra urla e movimenti concitati.

Nonostante l’agitazione, Javier ha cercato di rassicurare gli altri sulla sua reale intenzione. “Ragazzi, tranquilli, posso andare a parlare con questa persona che parla di me? Ma vi pare… Mica gli spezzo il collo”, ha replicato con tono incredulo, sottolineando che il suo obiettivo era esclusivamente chiarire la situazione in modo pacifico. Tuttavia, i compagni hanno preferito non correre rischi, impedendogli di proseguire.

La frattura tra Javier e Lorenzo appare insanabile. Durante una conversazione successiva in cucina, il pallavolista ha confidato ad alcune compagne di avventura il suo punto di vista sulla vicenda. “Credo che stiamo evitando lo scontro, non potremmo mai essere amici”, ha spiegato con rassegnazione. Il sito ufficiale del Grande Fratello ha riportato le sue dichiarazioni, che evidenziano come il rapporto tra i due sia ormai compromesso.

Secondo Javier, la situazione è ulteriormente complicata dalla freddezza che caratterizza il suo rapporto con la ballerina Shaila, a cui Lorenzo è legato. Il pallavolista ritiene che questa distanza abbia alimentato ulteriormente la tensione con il modello, rendendo impossibile qualsiasi dialogo. Nonostante ciò, ha precisato che questa rottura non lo turba più di tanto. “Non mi cambia nulla”, ha affermato con tono sereno, chiarendo che Lorenzo non è per lui una figura significativa.

Anche altri inquilini della casa hanno cercato di analizzare la situazione. Pamela, in particolare, ha offerto una chiave di lettura diversa, suggerendo che il comportamento di Lorenzo potrebbe essere influenzato da un’insicurezza legata alla relazione con Shaila. “Magari non è sicuro che a te lei piaccia ancora”, ha ipotizzato, sottolineando come il modello possa vedere in Javier una possibile minaccia. Secondo Pamela, la gelosia di Lorenzo potrebbe essere alla base del suo atteggiamento ostile.

L’episodio ha inevitabilmente alimentato nuove discussioni tra i concorrenti e acceso il dibattito tra i fan del programma. Molti si chiedono se ci sarà mai un confronto diretto tra Javier e Lorenzo, o se i due continueranno a evitarsi, mantenendo una distanza che ormai sembra impossibile da colmare. Di certo, la tensione tra i due rappresenta uno degli elementi più seguiti della stagione, con il pubblico che attende nuovi sviluppi nella casa.

javier voleva andare a parlare con lorenzo IL MODO IN CUI L’HANNO FERMATO MI SENTO MALE#grandefratello pic.twitter.com/CF3p8qHOVd — 𝚐 𝚛 𝚊 💫 (@latestaperaria) November 17, 2024