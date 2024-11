Grande Fratello, Federica Petagna accusata di «doppio gioco» dagli ex Giovanni e Antonio: «Ci ha baciati nella stessa sera»

Federica Petagna, attuale concorrente del Grande Fratello, continua a far parlare di sé non solo per il suo percorso nella Casa, ma anche per le questioni sentimentali che stanno emergendo al di fuori del reality. Al centro delle recenti polemiche ci sono le accuse di due suoi presunti ex, Antonio Fico e Giovanni De Rosa, che in una diretta social hanno raccontato episodi che coinvolgono la gieffina, mettendola in una posizione delicata.





La situazione sentimentale di Federica è già oggetto di grande attenzione, sia dentro che fuori dal programma. Nel reality, la giovane si trova in una sorta di triangolo con l’ex fidanzato Alfonso D’Apice e l’attuale flirt Stefano Tediosi, conosciuto come ex tentatore di Temptation Island. Tuttavia, nel corso dell’ultima puntata, Federica ha scelto di prendersi una pausa da entrambi, dichiarando di voler riflettere su sé stessa e sulle sue emozioni. Questa decisione, anziché placare le voci, ha aperto la strada a nuove polemiche, che coinvolgono ulteriori protagonisti e rivelazioni.

Durante una recente diretta social, Antonio Fico, cugino della ex concorrente di Temptation Island Titty Scialò, ha accusato Federica di aver portato avanti una relazione con lui mentre frequentava anche Stefano Tediosi. Nel racconto di Antonio, è emerso un quadro complesso e ricco di dettagli che hanno attirato l’attenzione del pubblico. «Federica si sentiva con Stefano, ma lo teneva nascosto. Mi diceva: “Non so quello che voglio, ma non voglio perdere te”. Siamo usciti insieme, ci siamo baciati, e poi è arrivato Giovanni», ha dichiarato.

Alle parole di Antonio, si sono aggiunte quelle di Giovanni De Rosa, che ha descritto una situazione ancora più intricata. «Federica diceva ad Antonio di non farsi vedere con lei da me, e a me di non farmi vedere con lei da Antonio. Poi, nella stessa serata, ci ha baciati entrambi. Io ho tutte le conversazioni salvate», ha affermato Giovanni, rivelando di avere prove dei loro scambi. Entrambi i ragazzi sostengono di essere stati coinvolti contemporaneamente dalla gieffina, descrivendosi come vittime di un “doppio gioco”.

Le rivelazioni di Antonio e Giovanni sono arrivate poche ore dopo il confronto televisivo tra Federica e Antonio, avvenuto direttamente nella Casa del Grande Fratello. Durante la puntata, Antonio aveva accusato la giovane di essere stata ambigua nei suoi confronti, insinuando che stesse cercando di mantenere una relazione nascosta. Federica, però, ha negato con fermezza ogni accusa, sostenendo che il suo ex stesse solo cercando visibilità. «Non c’è stato niente tra noi, e queste accuse sono del tutto false», ha dichiarato.

La diretta social dei due ragazzi, però, ha riacceso il dibattito sul comportamento di Federica, con molti spettatori che ora si chiedono quale sia la verità. Mentre Antonio ha parlato apertamente del loro presunto rapporto, definendosi “un amante inconsapevole”, Giovanni ha puntato il dito contro la strategia di Federica, accusandola di manipolare le persone intorno a lei. «Era chiaro che cercasse di tenere il piede in due scarpe. Non voleva fare una scelta e questo ha causato molta confusione», ha spiegato Giovanni.

Le accuse non si limitano ai racconti. Entrambi i ragazzi hanno affermato di avere prove concrete dei loro rapporti con Federica, comprese conversazioni e messaggi che dimostrerebbero quanto sostenuto. Non è ancora chiaro se questi materiali verranno resi pubblici o se saranno presentati nel corso delle prossime puntate del reality.

Nel frattempo, all’interno della Casa, Federica non sembra essere a conoscenza delle ultime dichiarazioni fatte dai due ragazzi. Il pubblico, però, attende con curiosità di vedere se la questione verrà affrontata durante la prossima diretta e come la gieffina risponderà alle accuse. Gli altri concorrenti hanno iniziato a commentare la situazione, con opinioni contrastanti su come Federica stia gestendo i suoi rapporti sentimentali sia dentro che fuori dal programma.