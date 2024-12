Grande Fratello, Federica Petagna furiosa dopo l’eliminazione: emergono retroscena e gesti controversi sui social

L’eliminazione di Federica Petagna nell’ultima puntata del Grande Fratello ha lasciato il pubblico sorpreso e scatenato numerose discussioni. La giovane napoletana, ex volto di Temptation Island, è uscita dalla Casa con appena il 9% delle preferenze, un risultato nettamente inferiore rispetto agli altri nominati: Luca Calvani ha ottenuto il 49%, Amanda Lecciso il 24%, e Stefano Tediosi il 18%.





La sua uscita, tuttavia, non sembra essere stata accolta con serenità dalla diretta interessata, e nuovi dettagli stanno emergendo su ciò che sarebbe accaduto subito dopo il suo rientro nella vita reale.

Subito dopo l’eliminazione, Federica aveva dichiarato davanti alle telecamere: “Il mio percorso è terminato. Mi dispiace, avevo ancora tanto da dare, però va bene così. Ho acquisito delle consapevolezze e mi è servito tanto”. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la gieffina avrebbe avuto una reazione molto diversa lontano dai riflettori.

Deianira ha condiviso una segnalazione ricevuta da una fonte vicina a Federica: “Federica è furiosa! Ha chiamato la sua migliore amica e ha confessato che non si aspettava assolutamente di uscire. Quello che le dà più fastidio? Il fatto che Alfonso sia ancora lì grazie a lei, mentre lei è fuori. Una delusione totale!”.

L’ex concorrente sembrerebbe sentirsi tradita dal pubblico e amareggiata per aver visto Alfonso D’Apice, suo ex compagno, rimanere nella Casa. Alfonso, infatti, è rimasto coinvolto in nuove dinamiche, spostando l’attenzione su Mariavittoria Minghetti, lasciando Federica senza il supporto che forse si aspettava.

Federica ha attirato ulteriori critiche per alcune azioni compiute sui social dopo l’eliminazione. Secondo il sito Isa e Chia, la giovane avrebbe smesso di seguire due sue ex compagne di Temptation Island: Millie Moi e Titty Scialò. Quest’ultima, cugina di Antonio Fico, era stata protagonista di una vicenda controversa che aveva visto Federica al centro delle attenzioni durante il reality.

Antonio Fico, infatti, era entrato nella Casa per rivelare un presunto flirt con Federica, che lei aveva negato categoricamente. Il confronto aveva portato Alfonso a cacciare Antonio in malo modo, ma le dichiarazioni successive di Titty sui social avevano gettato ulteriori ombre sulla versione di Federica. “Se parlo io…”, aveva scritto Titty, lasciando intendere che ci fossero dettagli non rivelati.

Questa nuova mossa di Federica sui social ha sollevato domande tra i fan, alimentando le polemiche sulla sua autenticità durante il programma.

L’eliminazione di Federica ha diviso il pubblico. Molti spettatori hanno apprezzato la decisione del televoto, ritenendo che la gieffina non fosse stata pienamente trasparente nel suo percorso, sia per il suo passato a Temptation Island che per le dinamiche costruite nella Casa. Altri, invece, hanno criticato la permanenza di concorrenti ritenuti “meno interessanti” rispetto a lei, definendo la sua uscita un errore.

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere: “Federica ha solo dimostrato quanto sia falsa, si credeva intoccabile ma il pubblico l’ha capito”, ha scritto un utente su X. Un altro ha invece difeso la concorrente: “Senza di lei le dinamiche della Casa perdono mordente. Alfonso non merita di rimanere lì dopo come l’ha trattata”.

Il futuro di Federica fuori dal GF

Federica, nonostante l’uscita dal reality, continua a far parlare di sé. Il suo comportamento sui social e le polemiche legate ai suoi rapporti nella Casa potrebbero darle una nuova visibilità, ma anche accentuare le critiche. Intanto, molti si chiedono se la produzione del Grande Fratello deciderà di affrontare il tema delle sue recenti dichiarazioni e dei dissapori con Alfonso e gli altri ex coinquilini nelle prossime puntate.

La sua eliminazione, accompagnata da queste controversie, ha senza dubbio lasciato un segno, sia dentro che fuori dalla Casa. Il pubblico resta in attesa di scoprire se Federica deciderà di rispondere alle accuse e di raccontare la sua verità.