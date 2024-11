Grande Fratello, televoto sorprendente: Lorenzo Spolverato guadagna consensi, Federica Petagna rischia grosso

La tredicesima puntata del Grande Fratello, in programma martedì 19 novembre, si preannuncia carica di tensione, con il pubblico chiamato a votare il proprio concorrente preferito tra i quattro nominati: Amanda Lecciso, Federica Petagna, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani. La competizione si fa sempre più serrata nella casa più spiata d’Italia, con le dinamiche tra i gieffini che continuano a evolversi e a tenere alta l’attenzione degli spettatori.





Le nomination di questa settimana hanno portato in gioco personalità diverse, con motivazioni che riflettono i contrasti emersi tra i concorrenti. Federica Petagna, per esempio, è stata indicata da ben sei inquilini, tra cui Luca Calvani, Amanda, Jessica e altri. Amanda Lecciso, invece, ha ricevuto le nomination di Yulia e Clayton, mentre Lorenzo Spolverato è finito al televoto per decisione di Helena, Javier, e Mariavittoria Minghetti, quest’ultima in confessionale.

Secondo i sondaggi, il pubblico sta già delineando i propri favoriti. I dati raccolti su piattaforme come ForumFree suggeriscono un netto vantaggio per Luca Calvani, che raccoglie circa il 50% delle preferenze. Lorenzo Spolverato si piazza al secondo posto con il 27%, mostrando una crescita sorprendente nel gradimento del pubblico. Più in difficoltà sembrano invece Amanda Lecciso e Federica Petagna, rispettivamente con il 14% e il 9% dei voti.

Federica Petagna, in particolare, sta vivendo un momento critico nella sua avventura nella Casa. Entrata con grandi aspettative per il suo coinvolgimento nel triangolo amoroso con Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi, fatica a conquistare il sostegno degli spettatori. Il basso risultato nei sondaggi potrebbe essere un segnale allarmante per il suo futuro nel reality, nonostante il televoto di martedì non sia eliminatorio.

Nella scorsa puntata, il ritiro di Enzo Paolo Turchi, il ritorno di Tommaso Franchi, e l’ingresso di Stefano Tediosi hanno movimentato la Casa, introducendo nuove dinamiche e tensioni. Il “triangolo” tra Federica, Alfonso, e Stefano ha catalizzato l’attenzione del pubblico, ma non sembra bastare a far decollare la popolarità di Federica, che continua a ricevere critiche per il suo atteggiamento.

Al contrario, Lorenzo Spolverato sta emergendo come uno dei personaggi più interessanti della Casa. Sebbene non abbia avuto un ruolo centrale nelle dinamiche iniziali, il suo carattere riservato e la sua capacità di gestire i contrasti con eleganza stanno guadagnandogli il favore del pubblico.

Il televoto di martedì avrà un impatto significativo sugli equilibri della Casa. Il concorrente più votato otterrà l’immunità per la prossima settimana, un vantaggio strategico in una fase sempre più delicata del gioco. Le aspettative, però, sono alte anche per la puntata stessa, con Alfonso Signorini che potrebbe riservare sorprese, tra rivelazioni, confronti e nuove dinamiche tra i gieffini.

Nel frattempo, le coppie immuni di questa settimana, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta, possono tirare un sospiro di sollievo, evitando di esporsi al giudizio del pubblico. Il resto dei concorrenti, invece, si prepara a vivere una puntata che potrebbe cambiare le sorti del gioco, lasciando i fan in attesa di scoprire chi riuscirà a emergere come il favorito del pubblico.